Jornalista alfineta Gabigol após declaração sobre jogar no Nordeste: ‘Falar é fácil’

A entrevista de Gabigol ao podcast "Podpah", concedida na última segunda-feira (9), segue tendo desdobramentos. Desta vez, o jornalista Bruno Vicari, da emissora ESPN, alfinetou o ex-atacante do Flamengo após ele declarar que tem o interesse de jogar em um clube do Nordeste. O atleta se encontra livre no mercado e busca um novo time para a próxima temporada.

Em participação no programa "Sports Center", o comunicador declarou que Gabigol pode concretizar o desejo de defender um clube do Nordeste. Contudo, para que isso aconteça, ele deverá abrir mão de receber um salário exorbitante.

- Só depende dele. Se ele chegar pedindo R$ 3 milhões por mês não (vão fazer proposta). Mas se chegar, e aceitar o que o clube tem a oferecer, porque ele quer jogar lá (Nordeste) e viver isso, pode acontecer. Falar é fácil - disse o jornalista.

O que disse Gabigol?

- Deixa eu falar para você que eu tenho vontade de um dia jogar no Nordeste. Os times de lá são muito f****, as torcidas lá são muito f****. Fortaleza, Ceará, nossa… A torcida do Vitória também, loucura. Um dia eu quero viver essa parada, tenho essa vontade de jogar no Nordeste. A torcida lá é muito diferente de São Paulo e do Rio - declarou o jogador, ao podcast "Podpah", no Youtube.

Livre no mercado, Gabigol ainda não foi oficializado em um novo clube. Apesar da declaração do jogador, nenhum clube nordestino ainda divulgou uma proposta para tê-lo no elenco para a temporada de 2025. Até o momento, o clube apontado como mais perto de um acerto com o atacante é o Cruzeiro.

