Gabigol revela motivação para marcar contra o Flamengo

O Cruzeiro venceu o Flamengo por 2 a 1, no último domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória celeste foi marcado por Gabigol, ex-jogador do clube rubro-negro. Em entrevista para a Cruzeiro TV, o atacante revelou uma motivação especial para atuar contra a antiga equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O camisa 9 relembrou que quando entrou em campo, a torcida do Flamengo, presente no Mineirão, o xingou. Porém, os torcedores do Cruzeiro conseguiram cantar mais alto o nome do atacante, o que teria dado uma motivação especial para Gabigol.

- Quando entrei em campo, a torcida do Flamengo começou a me xingar e a do Cruzeiro começou a cantar mais alto o meu nome. Isso te dá uma motivação, uma confiança e você se sente acolhido. A cada momento do jogo é importante (o apoio da torcida). Principalmente para fatores mentais. A mente comanda tudo - disse o atacante.

continua após a publicidade

➡️ Gabigol avisa à torcida do Cruzeiro que projeto está apenas no início

Cruzeiro x Flamengo

Em campo, a equipe do técnico Leonardo Jardim superou a de Filipe Luís. A Raposa abriu o placar aos 14 minutos, com um gol de Kaio Jorge. Posteriormente, o Flamengo deixou tudo igual nos pés de Arrascaeta. Para finalizar a partida, Gabigol saiu do banco de reservas no segundo tempo para dar a vitória ao time celeste.

Com o resultado, o Cruzeiro pulo para a quarta posição, agora com 13 pontos. O Flamengo segue com 14, na segunda posição, e assim, perdeu a liderança para o Palmeiras, que venceu o Vasco na rodada.

continua após a publicidade