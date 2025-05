IA crava resultados de Flamengo, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro

Flamengo, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro entram em campo, nesta quarta-feira (7), em partidas válidas pela Libertadores e Sul-Americana. Veja a previsão da inteligência artificial para os resultados dos jogos.

Palmeiras x Cerro Porteño

O Palmeiras, líder do Brasileirão e com tradição na Libertadores, recebe o Cerro Porteño, time paraguaio conhecido por sua competitividade, no Allianz Parque lotado. O jogo começa equilibrado, com o Palmeiras controlando 55% da posse e pressionando pelas laterais. Aos 20’, Estêvão chuta de fora da área, mas o goleiro do Cerro defende. O time paraguaio responde aos 35’ com uma cabeçada perigosa, salva por Weverton. No segundo tempo, o Palmeiras abre o placar aos 60’ com Rony, que aproveita cruzamento de Piquerez. O Cerro empata aos 75’ em um contra-ataque rápido, mas, aos 85’, Felipe Anderson garante a vitória com um chute colocado após driblar dois marcadores.

Placar final: Palmeiras 2x1 Cerro Porteño. Probabilidade: Palmeiras 65%, Empate 20%, Cerro Porteño 15%.

Vitor Roque jogador do Palmeiras comemora seu gol (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Flamengo x Central Córdoba

Favorito na Libertadores, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba, time argentino menos expressivo, no Maracanã com grande apoio da torcida. O Flamengo domina desde o início, com 60% de posse e jogadas aéreas. Aos 25’, Gabigol cabeceia após cruzamento de Matheus Pereira, mas a bola vai para fora. O Central Córdoba tenta aos 40’ com um chute de longa distância, mas Cássio faz defesa tranquila. Na segunda etapa, aos 55’, Dudu abre o placar com um chute rasteiro após tabela com Matheus Henrique. Aos 70’, Gabigol amplia de pênalti. O Central Córdoba desconta aos 80’ em uma falha defensiva, mas o Flamengo segura o resultado.

Placar final: Flamengo 2x1 Central Córdoba. Probabilidade: Flamengo 70%, Empate 20%, Central Córdoba 10%.

Puerto Cabello x Vasco

O Vasco, em momento instável no Brasileirão, enfrenta o Puerto Cabello, time venezuelano com bom desempenho em casa, na Sul-Americana. Jogando fora, o Vasco sofre com a pressão inicial dos donos da casa, que quase marcam aos 15’ em um chute de fora, defendido por Léo Jardim. O Vasco responde aos 30’ com Vegetti, mas o goleiro adversário faz grande defesa. No segundo tempo, Puerto Cabello abre o placar aos 65’ com um gol de cabeça em escanteio. O Vasco pressiona e empata aos 80’ com Payet, que acerta um chute colocado de fora da área. Nos minutos finais, Léo Jardim garante o empate com uma defesa crucial. Placar final:

Puerto Cabello 1x1 Vasco. Probabilidade: Puerto Cabello 40%, Empate 35%, Vasco 25%.

Vegetti e Nuno Moreira em Operário x Vasco (Foto: Giovani Baccin/AGIF)

Mushuc Runa x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, time equatoriano que joga na altitude de Riobamba, pela Sul-Americana. O jogo é truncado, com o Mushuc Runa pressionando na bola aérea. Aos 30’, os donos da casa abrem o placar com um gol de cabeça após cruzamento. O Cruzeiro tenta reagir antes do intervalo, mas Marquinhos para no goleiro adversário. No segundo tempo, aos 60’, Matheus Pereira empata com um chute de fora da área. Porém, a altitude pesa, e o Mushuc Runa retoma a liderança aos 75’ com um gol em contra-ataque. O Cruzeiro pressiona, mas não converte, e o jogo termina com vitória dos mandantes.

Placar final: Mushuc Runa 2x1 Cruzeiro. Probabilidade: Mushuc Runa 50%, Empate 25%, Cruzeiro 25%.