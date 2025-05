Souza ataca Edmundo após sair do Vasco: ‘Covarde e terrível ser humano’

De saída do Vasco da Gama, o zagueiro Souza fez críticas ao ex-atacante Edmundo, neste sábado (17), chamando-o de "covarde" e "terrível ser humano", além de ter responsabilizado o ídolo cruzmaltino pelo primeiro rebaixamento do time, em 2008. O desabafo aconteceu via Instagram, onde Souza respondeu a seguidores.

— Não teria dito que voltaria antes. Não teria falado verdades sobre o Edmundo, porque a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso que ele foi do terrível ser humano que ele é. O resto: faria tudo igual.

Edmundo, ex-jogador e ídolo do Vasco

— Pra mim, ele é um covarde. Espera as coisas darem erradas pra matar, ele era assim também no final da carreira. E cravo mais uma vez, porque eu estava dentro do dia a dia e vocês não: primeira descida do Vasco, em 2008, foi culpa dele. Veio em final de carreira também, não ajudou em nada. Pelo contrário, matava os atletas que estavam jogando ao lado dele. E o tempo não mudou pra ele, continua sendo covarde e espera as coisas darem errado pra botar a cara. Por que não assume um cargo dentro do clube? — disparou.

Veja o desabafo de Souza

Souza dispara sobre Edmundo

A declaração repercutiu entre torcedores nas redes sociais. Edmundo não se manifestou sobre as declarações até a publicação desta matéria. Além de críticas ao ex-atacante, Souza respondeu a perguntas sobre o presidente Pedrinho e o técnico Fernando Diniz, que receberam elogios, e revelou que não sabe se seguirá a carreira de atleta profissional.

Em 2020, Souza revelou ter uma decepção com Edmundo, que teria o humilhado na passagem anterior pelo Vasco.

— Depois de um jogo entre Vasco e Cruzeiro no Mineirão, ele me humilhou muito no vestiário depois do jogo. Falou palavras duras e, se eu não tivesse Jesus, talvez tivesse... Desistido não, mas me desanimou, sim. "Que você não vai chegar, que não joga nada, que é isso ou aquilo". Eu nunca deixei a peteca cair. Não guardei mágoa dele, só me decepcionei — afirmou Souza, à época, em entrevista ao jornalista Jorge Nicola.

Rescisão do contrato com o Vasco

O Vasco chegou a um acordo para rescindir o contrato de Souza na tarde da última sexta-feira (16). Além dele, o zagueiro Capasso também foi dispensado pelo time. Veja o comunicado: