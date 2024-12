Gabigol marca presença em casa de show às vésperas de despedida do Flamengo

Sem contrato renovado, Gabigol vive os últimos dias com a camisa do Flamengo. Em clima de despedida, o atacante marcou presença em uma casa de show na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (7). Na ocasião, ele foi enaltecido por torcedores rubro-negros presentes no local.

O jogador esteve no evento para presenciar o show do rapper Matuê, no Espaço Hall. Gabigol estava em um camarote acompanhado de amigos. Durante a apresentação do artista, o atacante foi homenageado pelo público presente com os gritos de "fica, Gabigol". Para retribuir o carinho, o atleta acenou de volta para os torcedores.

Após meses de indecisão, a saída do camisa 99 do Flamengo está certa. A última partida do jogador com o uniforme do clube carioca será contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. O confronto está marcado para este domingo (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Despedida de Gabigol

A relação de seis anos entre Gabigol e Flamengo está há uma partida de chegar ao fim. O adeus do ídolo do clube carioca será marcado por uma série de homenagens em campo e nas arquibancadas do Maracanã. A promessa é de uma grande festa.

Na passagem pelo Rubro-Negro, o atacante somou 13 títulos: 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Copa do Brasil, 2 Copa Libertadores, 2 Supercopa do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 4 Campeonatos Carioca. Foram, ao todo, 307 jogos disputados e 160 gols marcados.

