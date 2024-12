Jornalista detona declaração de Gabigol sobre Tite: ‘Oportunismo barato’

Gabigol vive os últimos dias como jogador do Flamengo. Para se despedir do clube, o jogador realiza uma série documental no próprio canal no YouTube. Durante o segundo episódio do projeto, o atacante abriu o jogo sobre a relação com o treinador Tite. Contudo, o modo que o atleta se manifestou foi criticado pelo jornalista Fábio Piperno.

Ao analisar o caso, durante o programa Bate-pronto, da Rádio Jovem Pan, o comunicador classificou a atitude do camisa 99 como oportunista. Para ele, a queda de rendimento de Gabigol não está diretamente ligada a uma possível má vontade de Tite com o jogador.

- Quanto oportunismo do Gabigol. Acho que é lamentável o que ele está fazendo. Falando um português claro, ele foi no Flamengo um jogador inútil nesses últimos dois anos. Ele não teve essa reta final ofuscada só por conta de uma suposta má vontade do Tite com ele - iniciou o jornalista.

Piperno relembrou que o jogador não teve boas partidas sobre o comando de outros técnicos antes de Tite. Foram os casos de Vitor Pereira e Sampaoli. Assim, o comunicador destaca que o atacante não estaria realizando uma autocrítica.

- O Gabigol também foi mal com o Vitor Pereira e com o Sampaoli. Então, ele não jogou. Ele é no Flamengo um 'come e dorme' há dois anos. Mas para justiçar essa má fase que parece eterna, ele joga tudo na conta de um técnico, que hoje, tem pouca popularidade com a torcida do Flamengo. É um oportunismo barato - concluiu.

O que disse Gabigol?

- Eu tive um ano em que praticamente não joguei, um ano muito difícil para mim. A questão do doping, a questão de um treinador também, que não contava comigo. E no dia a dia é muito mais complicado do que contar a história no final. Tem vários treinos que foram difíceis para mim, vários jogos em que entrei por cinco minutos, três minutos. Isso foi me corroendo por dentro. Então, no final de tudo, na final da Copa do Brasil, que é um campeonato tão importante contra um grande time, depois de ficar um bom tempo sem jogar, na final fazer dois gols é realmente diferente, realmente importa para mim. Porque não são só os dois gols, né? Mas as coisas que eu vim sofrendo de antes para chegar ali.