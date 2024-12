A história entre Gabigol e Flamengo conta com capítulos inesquecíveis, já que o atacante, com inúmeros títulos pelo time carioca, se tornou um dos grandes ídolos rubro-negros. O capítulo mais marcante desta relação, sem dúvida, foi o título da Libertadores de 2019, que contou com dois gols do jogador. A narração do título, aliás, ficou eternizada na voz de João Guilherme, que em entrevista ao Lance! relembrou daquele momento.

Torcedores do Flamengo têm na memória o que foi dito pelo narrador naquele confronto com o River Plate, em Lima, principalmente no momento do segundo gol. Para João, aquela narração foi um divisor de águas na sua carreira.

- A narração de 2019, sem dúvida, foi um divisor na minha carreira. Foi antes e depois daquele momento. O ano foi espetacular, já que narrei toda a trajetória do Flamengo e culminou com aquele jogo épico e memorável, como eu disse (na narração). Então, foi o momento mais marcante, realmente, da minha carreira até aqui, de maior repercussão. Algo que marcou muito a torcida do Flamengo, e isso ganha uma dimensão enorme - disse João Guilherme.

O que pensou na hora?

O Flamengo empatou e virou a partida em um pequeno espaço de tempo. Assim, muitos torcedores foram pegos de surpresa com o segundo gol de Gabigol, inclusive João Guilherme. Ele explicou o que passou em sua cabeça na hora que viu o então camisa 9 balançar a rede aos 47 minutos do segundo tempo.

- Quando a gente está narrando o jogo tem muita coisa para pensar. São muitas informações, tem que estar concentrado no jogo, nos detalhes e na narração. Você (narrador) fica recebendo informações da coordenação do jogo. Na hora, confesso que fiquei um pouco surpreso, porque imaginava que o Flamengo fosse empatar e levar à prorrogação. Não esperava uma virada tão rápida como aconteceu. E, talvez, por isso meu espanto ali na hora da narração, com a bola chegando na área e eu 'ih, ih, ih'. Acho que fui muito espontâneo, é um negócio realmente inesperado naquele momento - revelou.

Gabigol comemorando o segundo gol do Flamengo contra o River Plate (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

- Eu só vim ter noção daquilo algum tempo depois, com a repercussão e, até hoje, diariamente percebo a importância daquele momento. Na hora, por estar tão concentrado ali, confesso que não não me toquei do quanto relevante era aquilo. Sabia que ia ser importante, mas não tinha noção da grandeza daquele momento - completou.

Relembre a narração de João Guilherme no segundo gol do Flamengo

Ih, ih, ih, olha a virada, Gabriel

Incrível, incrível

Toca a música, é gol do Mengão

Goooool

Épico, memorável

O maior momento da história do Flamengo (...)

Gabriel Barbosa, o Gabigol

Na galeria dos imortais rubro-negros

Em qual prateleira Gabigol está na história do Flamengo?

Também foi por conta da narração de João Guilherme que Gabigol recebeu a alcunha de "predestinado". Para o narrador, o atacante sai do Flamengo como o segundo maior nome da história do clubes, atrás apenas de Zico.

- Acredito que o Gabigol, por tudo que fez e conquistou, se coloca numa prateleira abaixo apenas de Zico na história do Flamengo. Existem grandes nomes como Júnior, Leandro, entre tantos outros, mas o Gabriel tá ali porque ele foi muito decisivo, fez gols que mudaram a história do Flamengo. Acho que ele realmente só tá abaixo do Zico em termos de ser decisivo e importante na história do clube - opinou João Guilherme.

Gabigol ao lado de Zico no Ninho do Urubu, CT do Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Qual o legado que Gabigol deixa?

- O Gabriel deixa uma marca, um legado na história do Flamengo. Isso fará com que o Flamengo se torne ainda maior do que ele já é, já que a torcida vai crescer muito por causa de 2019 e da era Gabigol. Assim como cresceu com a era Zico, vai crescer muito com a era Gabigol, vai se tornar ainda mais gigante do que ela é. E o legado que ele deixa é a marca da identificação, né? Flamengo e Gabigol nasceram um para o outro. Assim, eles têm muita a ver nas suas características. E ele deixa essa marca, de que para jogar no Rubro-Negro, você tem que ter muita personalidade. E ele, que é o predestinado, tem muita personalidade - finalizou.