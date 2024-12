Campeão em 81 pelo Flamengo declara apoio ao León e revolta torcedores: ‘Vergonha’

Um ex-jogador do Flamengo causou revolta em torcedores nas redes sociais na última quinta-feira (6). Após o sorteio que colocou o Rubro-Negro junto ao León no Mundial de Clubes de 2025, o ex-atacante Tita declarou apoio ao clube mexicano. O vídeo viralizou nas redes sociais e irritou flamenguistas.

- Queridos amigos de León. Faz muito tempo. Olha, já ganhamos do Flamengo duas vezes e agora vamos para a terceira, ok? Muita saúde a todos vocês, felicidades a toda a direção, comissão técnica, e aos jogadores. Sorte, muchachos! - disse Tita, citando as vitórias dos mexicanos sobre o Rubro-Negro na Libertadores de 2014.

Tita foi jogador do Flamengo no período vitorioso do clube no início da década de 1980. Pelo Rubro-Negro, o ex-atacante conquistou dois Brasileiros, uma Libertadores, um Intercontinental e quatro Cariocas. No Brasil, o ex-atleta de 66 anos também somou passagens por Grêmio, Vasco e Internacional.

Após a segunda passagem pelo Flamengo, em 1990, Tita acertou com o León, onde somou mais de 150 jogos e venceu o Campeonato Mexicano na temporada 1991/92. O ex-atacante também foi técnico do clube entre 2010 e 2011. O ex-jogador também defendeu a Seleção Brasileira e conquistou a Copa América de 1989.

Veja as reações dos torcedores do Flamengo nas redes sociais: