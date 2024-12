Há exatos 15 anos, o Flamengo conquistava o hexacampeonato brasileiro. O Rubro-Negro levantava a taça 17 anos depois da conquista anterior, em 1992. Herói do título, Ronaldo Angelim revelou bastidores do gol histórico ao Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Futuro camisa 10 do Flamengo? Arrascaeta é sincero sobre possibilidade

- O Petković ia ser substituído antes do escanteio. Ele ia ser substituído, é uma da lembrança. Eu fiz o gol porque o Airton caiu no meu campo, eu fui reclamar lá com ele, e acabei chegando atrasado na área, ninguém me marcou. Lembrança também depois do jogo, eu fiquei esperando mesmo no meio da rua, tarde da noite, totalmente sem noção - contou Angelim.

O zagueiro também revelou que sua esposa na época o avisou no dia anterior que ele faria o gol no jogo contra o Grêmio. Naquele ano, o Flamengo tinha como destaque o ídolo Adriano, Vágner Love e Pet. Ronaldo Angelim contou que não esperava passar por aquela experiência.

continua após a publicidade

- E a sensação de marcar o gol do título, para falar a verdade, eu nem esperava, né cara? Eu acho que ninguém, né? Todo mundo esperava que o gol saísse de Adriano ou de Pet, que eram os jogadores mais decisivos nossos, eram os jogadores que até então vinham fazendo mais gols e vinham aparecendo mais. Mas o que é Deus e o destino, né? Que Deus que os gols fossem feitos por dois zagueiros, um por David Braz, outro por mim, né? Ele ficou aí, marcado na história do clube, saindo de uma fila de 17 anos.

Pressão para conquistar título

O héroi da reviravolta no campeonato contou também como foi fazer parte daquele time campeão e como estava a pressão sobre ele e os jogadores para concretizar aquele título. O Flamengo vinham de anos difíceis, sem títulos do Brasileirão desde 1992.

continua após a publicidade

- Assim que a gente entrou no Maracanã, a sensação que veio na minha cabeça foi logo da decepção que a gente teve na eliminação contra o América do México. A gente não poderia, dessa vez, decepcionar tantas pessoas. Quando a gente entra no Maracanã lotado, dependendo só da gente, a gente fica meio apreensivo vindo de uma eliminação. A gente poderia perder até por 2 a 0, acabamos levando um reverso de três do América do México, então aquilo estava muito focado na nossa mente e que isso não poderia ocorrer de novo, nós não podiamos frustrar tanto torcedor no Maracanã. Para as coisas ficarem piores ainda, a gente ainda sai atrás, leva 1 a 0 do Grêmio. Mas graças a Deus a gente conseguiu com calma e boa concentração virar o jogo - contou Angelim, acrescentando:

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Toró comemora gol ao lado de Adriano em 2009 (Foto: Arquivo)

- Jogar ao lado de grandes jogadores como Adriano, Pet, Léo Moura, Juan, Maldonado, Kleberson, que jogou pela Seleção, não há dinheiro que pague. Até hoje a gente tem uma amizade grande com esses jogadores. Inclusive, já levei eles até pra fazer jogos, para ajudar o meu projeto lá em Juazeira, então só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, depois a eles, por ter a oportunidade de ter jogado com esses grandes ídolos.

Com quase 80 mil torcedores presentes no Maracanã, o Flamengo bateu o Grêmio por 2 a 1, com gols de David Braz e Ronaldo Angelim, e conquistou o título do Brasileirão de 2009. A conquista tirou o Rubro-Negro de uma fila de 17 anos sem conquistar o Campeonato Brasileiro.