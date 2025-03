O atacante Gabigol está curtindo o carnaval de uma forma sossegada. Após ser flagrado assistindo ao jogo do Santos ao lado da namorada Rafaella Santos, o jogador do Cruzeiro compareceu ao jantar temático promovido por Neymar Jr. em sua mansão, em Mangaratiba.

Após aparição na Sapucaí na noite de segunda-feira ao lado de namorada Bruna Biancardi, Neymar organizou uma baile de carnaval privativo apenas para amigos e familiares. O menu do jantar era comida japonesa. Nas imagens, é possível ver Gabigol com uma gravata de palhaço se servindo.

Gabigol aparece em jantar de Neymar em Mangaratiba; veja

Diferentemente do cunhado, o reforço do Cruzeiro não compareceu à avenida nos dias do carnaval. Ele optou por ficar com Rafaella Santos em Mangaratiba. O casal assumiu o relacionamento no início do ano, após Gabigol ser apresentado ao Cruzeiro.

Carnaval de Neymar

Além do jantar temático com comida japonesa, Neymar compartilhou alguns registros de como foi seu carnaval em família nas redes sociais. O jogador construiu castelos de areia com sua filha Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, e seus 'parças'.

Em outro registro, Neymar aparece com uma máscara preta e um arco escrito 'não sufoque o artista'. Bruna também compartilhou registros em seu perfil oficial, um deles do próprio jogador. O atacante aparece de peruca e bigode durante um jogo de pôquer.

Quando Neymar e Gabigol retornam aos gramados?

Enquanto Gabigol não tem compromissos com o Cruzeiro nos estaduais, Neymar tem partida decisiva já nesta semana. O Santos viaja para encarar o Corinthians pela semifinal do Paulistão no domingo. Nesta fase, o jogo ainda é único.