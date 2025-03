Carnaval e futebol estão entre as maiores paixões do brasileiro, e nada mais justo que unir as duas. Algumas torcidas organizadas transformaram sambas-enredo em cantos nas arquibancadas dos estádios. Ainda em ritmo da maior festa popular do mundo, o Lance! relembra alguns sambas marcantes que estão na boca do povo.

Flamengo - Festa Profana

O samba-enredo "Festa profana" trazia o refrão: "Eu vou tomar um porre de felicidade, vou sacudir, eu vou zoar toda cidade". Este samba é cantando até hoje nos quatro cantos do país. Com ele, a escola de samba União de Ilha ficou em terceiro lugar em 1989. A torcida do Flamengo pegou a letra e adaptou para as arquibancada.

"Uma vez Flamengo..." - Em 1995, a Estácio de Sá desfilou o samba "Uma vez Flamengo...", que citou vários ídolos do Flamengo em homenagem ao centenário do clube. A música caiu no gosto da torcida e até hoje é entoado nas arquibancadas do Maracanã.

Peguei um ita no norte - O famoso samba-enredo do Salgueiro do ano de 1933 de "Explode coração" virou frebre de quase todas as torcidas no país. O refrão é um dos mais cantados até hoje por diversas equipes no futebol brasileiro.

Conheça sambas-enredo que viraram músicas de torcida do Brasil (Foto: Reprodução/Globo)

Vasco - "A Epopeia da Tijuca"

No aniversário de 100 anos do Vasco, a Unidos da Tijuca fez um samba para homenagear o clube. A torcida cruz-maltina gostou da ideia e adotou o canto de 1998 para as arquibancadas.

"Tradição Nago" - A música "Time da Virada" foi inspirada no samba da Beija-Flor de 1978 e hoje embala o Vasco. A inspiração veio da escola de Nilópolis, que conquistou seu terceiro título do Carnaval com "A criação do mundo na tradição nagô". Neguinho da Beija-Flor dá o tom de uma das músicas mais tradicionais das arquibancadas.

Corinthians - "A saliva do santo e o veneno da serpente"

Em 1994 (enredo reeditado em 2019), a Gaviões da Fiel levou para a avenida o enrede, que conta a história, benefícios e malefícios do tabaco. Na Neo Química Arena, o canto é conhecido.

Fluminense - "Abram alas"

A Portela revisitaria a história com o enredo "Gosto que me enrosco", contando com brilhantismo a história do carnaval. Com nova diretoria após 23 anos, a contratação do cantor Rixxa, e o melhor samba da década, a Azul e Branco prometia chegar com força para buscar um título depois de 11 anos. A torcida do Fluminense adaptou o canto para as arquibancadas.

Botafogo - "Esse jogo vai virar"

Em 2008, a Viradouro abriu o espetáculo representando o jogo do amor. A torcida do Botafogo adaptou o samba para os momentos em que a equipe precisa da vitória.