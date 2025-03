Paris Saint-Germain e Liverpool protagonizam, nesta quarta-feira (5), o jogo mais quente das oitavas de final da Champions League. Isso porque as equipes são duas das melhores do futebol europeu no momento. Será apenas o terceiro encontro entre elas na competição. Nas duas anteriores, uma vitória pra cada, sendo a do PSG protagonizada por Neymar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda em seu tempo áureo de PSG, Neymar foi o grande carrasco do Liverpool na Champions League de 2018/19. As equipes se enfrentaram na fase de grupos e o brasileiro chamou para si a responsabilidade do duelo no Parc des Princes.

continua após a publicidade

A confiança de Neymar começou antes mesmo de a bola rolar. Em vídeo publicado na época, o brasileiro mostrou bastidores de sua ida até o estádio. Ao lado de familiares, dançava a música do momento 'Parado no Bailão', afirmando que, se marcasse um gol, comemoraria dessa forma - e não foi diferente. Em campo, vitória por 2 a 1 com domínio de ponta a ponta do brasileiro. Claro, não faltou a dancinha.

A atuação foi tão marcante que, até hoje, ela é relembrada por fãs de futebol mundo afora por meio dos tradicionais 'edits' das redes sociais. Mesmo sem ter ido longe na Champions em questão, o PSG foi um dos poucos times a vencer o Liverpool naquela edição, a qual foram campeões

continua após a publicidade

➡️ PSG ou Liverpool: quem tem o dono mais rico? Veja fortunas

📺 PSG x Liverpool: onde assistir duelo da Champions

Pela Champions League, PSG e Liverpool se enfrentam em um dos jogos mais visadas da atual fase. As equipes duelam em partida válida pelas oitavas de finais da competição nesta quarta-feira (5). O jogo acontecerá no Parc des Princes, em Paris, na França. A bola rolará às 17h (de Brasília) e o confronto terá transmissão exclusiva da Max (streaming).

➡️Assista à Champions League na MAX com Prime Video