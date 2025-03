Gabigol, atacante do Cruzeiro, chega ao Rio para curtir o caranaval

Gabigol, ex-Flamengo e atual Cruzeiro, não quis curtir o carnaval em Minas e desembarcou no Rio de Janeiro na tarde de sábado. Em seu Instagram, o atacante publicou uma foto no Aeroporto Santos Dumont, com a localização da Cidade Maravilhosa. Em 2024, quando ainda jogava no Rubro-Negro, ele foi visto curtindo a Sapucaí, durante o desfile do Grupo Especial.

Sem compromissos pelo Campeonato Mineiro, o elenco do Cruzeiro só retorna aos treinamentos na terça-feira, possibilitando a ida de Gabigol ao Rio de Janeiro, sua antiga cidade, para curtir o carnaval. Ele estava acompanhado do filho de Pedrinho, dono da SAF do clube mineiro, no registro que compartilhou nas redes sociais.

Os desfiles das escolas do Grupo Especial começam neste domingo. Diferentemente dos demais anos, que eram em dois dias, a edição de 2025 passará a ter três dias de duração com quatro escolas em cada dia. A tendência é que Gabigol vá novamente aos camarotes da Sapucaí.

No entanto, o que mais chamou a atenção foi a ausência de Rafaella, irmã de Neymar e atual namorada do jogador, no registro. Entre idas e vindas, os dois reataram o relacionamento no início do ano, quando Gabigol foi apresentado pelo Cruzeiro para milhares de torcedores. A influencer estava presente junto da família do jogador.

Poucas horas após as declarações, Gabigol postou uma foto com a irmã de Neymar. Os dois já tiveram um relacionamento com muitas indas e vindas, mas estavam separados desde 2023. A confirmação só veio em fevereiro de 2025, quando o jogador publicou mais fotos com Rafaella nas redes sociais, reafirmando o namoro com a influencer.

Gabigol publica foto com Rafaella nas redes sociais. (Foto: Reprodução / Instagram)

Cruzeiro eliminado do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro foi eliminado nos pênaltis pelo América e está fora da decisão do Campeonato Mineiro de 2025, o que possibilitou Gabigol ir para o Rio curtir o carnaval. No segundo jogo da semifinal, houve novo empate por 1 a 1 no tempo normal, neste sábado (22), no Independência. Marlon fez para o Coelho e Lucas Romero empatou para a Raposa, ainda no primeiro tempo. Na disputa de pênaltis, o América venceu por 4 a 2. As finais do Campeonato Mineiro serão nos dias 8 e 15 de março, sem o Cabuloso.