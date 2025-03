O amor está no ar. Após desembarcar no Rio de Janeiro no último sábado, o atacante Gabigol, do Cruzeiro, dispensou ida à Sapucaí neste domingo de carnaval para ficar com a namorada, Rafaella Santos. Em Mangaratiba, os dois foram flagrados assistindo juntos a partida entre Santos e RB Bragantino, que tinha Neymar em campo.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais por amigos do casal, Gabigol aparece empolgado ao comentar e prever lances do confronto válido pelas quartas de final do Paulistão. Rafaella, ao ouvir um dos palpites certeiros do atacante, fala: "Cê falou, amor!”. O atacante também é cria da Vila Belmiro, assim como o cunhado.

Veja o vídeo de Rafaella e Gabigol curtindo carnaval juntos

Os fãs do casal exaltaram a sintonia entre eles, além da animação de Gabigol ao acompanhar a partida em pleno domingo de carnaval. A família de Neymar está reunida em Mangaratiba. No entanto, Bruna Biancardi, namorada do atacante, estava na Vila Belmiro para acompanhar de perto o confronto decisivo.

Gabigol está de folga até terça-feira, quando o Cruzeiro retorna aos treinamentos. A equipe foi eliminada pelo América-MG nos pênaltis e se despediu do Campeonato Mineiro na semifinal.

Idas e vindas do casal

Entre idas e vindas, os dois reataram o relacionamento no início do ano, quando Gabigol foi apresentado pelo Cruzeiro para milhares de torcedores. A influencer estava presente junto da família do jogador.

Poucas horas após as declarações, Gabigol postou uma foto com a irmã de Neymar. Os dois já tiveram um relacionamento com muitas indas e vindas, mas estavam separados desde 2023. A confirmação só veio em fevereiro de 2025, quando o jogador publicou mais fotos com Rafaella nas redes sociais, reafirmando o namoro com a influencer.