Um dia após garantir a classificação do Santos à semifinal do Paulistão, o atacante Neymar viajou até o Rio de Janeiro para curtir o 2º dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí. Ao lado de Bruna Biancardi, o jogador era um dos convidados do Camarote Rio.

Em clima de romance com a influencer, que está grávida da segunda filha do casal, Neymar esbanjou simpatia e posou para as fotos no local. Em suas redes sociais, o atacante compartilhou um registro ao lado dos amigos com a legenda "partiu Carnaval". Bruna Biancardi compartilhou seu look com os seguidores.

Neymar é flagrado curtindo Carnaval na Sapucaí

Bruna Biancardi compartilha look usado para ida à Sapucaí com Neymar (Foto: Reprodução/Instagram)

Antes de comparecer à Sapucaí, Neymar dividiu com seus fãs um momento de recuperação utilizando um método de Cristiano Ronaldo: uma bota de recuperação da marca Avanutri, empresa que tem parceria com o craque português, com o detalhe de um maço de cartas.

CR7, que não foi relacionado para a partida contra o Al-Nassr pela Champions Asiática devido à punição de 99 chibatadas, interagiu com o brasileiro levando os internautas à loucura.

Neymar publica foto ao lado de amigos a caminho do Rio de Janeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

A imagem serviu também para tranquilizar os torcedores santistas, já que o jogador precisou ser substituído na vitória da equipe, no domingo, após sentir um desconforto na coxa. Em seu Instagram, Neymar tratou de explicar à torcida o motivo de sua saída antecipada do campo e também reforçar que está bem.

Próximo jogo do Santos

Com uma folga rápida, Neymar já tem compromisso com o Santos no próximo fim de semana. A equipe enfrenta o Corinthians nas semifinais do Paulistão fora de casa devido à campanha ao longo do torneio. Assim como nas quartas, a partida é única. Na outra semifinal, o Palmeiras vai receber o São Paulo, no Allianz Parque.

Não há vantagem nos resultados, e em caso de empate, as vagas para a final serão decididas através das penalidades. A Federação Paulista de Futebol (FPF) irá definir as datas e horários dos duelos em reunião nesta terça-feira (4), às 11h (de Brasília). No calendário, a data prevista para realizar as semifinais é entre 8 e 9. Já a final, que é modelo ida e volta, deve ocorrer em 16 e 27 de março.