Neymar expõe conversa com filho após goleada do Vasco: ‘Te amo’

O Vasco goleou o Santos por 6 a 0, neste domingo (17), no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o atacante Neymar se mostrou bastante emocionado e saiu de campo chorando. Nas redes sociais, o camisa 10 do Peixe expôs uma conversa com o filho Davi Lucca minutos depois do resultado frustrante.

Conforme revelado pelo próprio jogador, o jovem, de apenas 13 anos, foi quem tomou a iniciativa de entrar em contato com o pai após a derrota. Davi Lucca desejou força e deu palavras de apoio a Neymar diante da derrota amarga. Veja abaixo:

- Boa noite, pai. Sei que hoje foi um dia difícil para você e para nós, mas queria que você soubesse que nesses momentos difícies, e quando ninguém estiver do seu lado, saiba que eu sempre estarei aqui ao seu lado para te apoiar. Você é mais que um excelente pai, você é um ídolo, você é minha inspiração, e mesmo nos dias que você chora, quero que você saiba que eu te amo muito. Sempre tenha isso em mente. Tenha em mente que sua família está aqui do seu lado para te apoiar e te ajudar em todos os momentos, independente se é difícil ou bom. Você é meu pai, e sempre saiba que eu estou aqui para você. Agora, eu quero que você erga a cabeça e vá pra cima deles como você sempre fez e fará. Você é foda. Te amo do fundo do meu coração - iniciou o menino, antes de completar.

- E nunca desista do seu maior sonho por pessoas que nem te conhecem ou sambem quem você é, porque você é capaz. Não use a derrota de hoje como um fracasso, ao invés disso, use isso como motivação para sempre ser melhor do que ontem. Nunca se esqueça, você é foda. Vai pra cima deles - concluiu.

Neymar recebeu mensagem de Davi Lucca após derrota para o Vasco (Foto: Reprodução)

Santos x Vasco

A goleada Cruzmaltina começou a ser construída no primeiro tempo, quando Lucas Piton marcou de cabeça aos 17 minutos. Além do gol do lateral, os 45 minutos do confronto também foram marcados por reclamação contra a arbitragem.

O Santos reclamou de uma não expulsão de Hugo Moura, que acertou a sola da chuteira no rosto de Tiquinho Soares. Além disso, a equipe paulista também teve um pênalti anulado pelo VAR.

Na segunda etapa, a equipe de Fernando Diniz desfilou no gramado do Morumbis. Com um amplo domínio, o Vasco empilhou gols. David foi o primeiro a marcar após o retorno do intervalo, aos 6 minutos.

Posteriormente, Philippe Coutinho (2), Rayan e Tchê Tchê voltaram a marcar pelo Cruzmaltino. Aos 22 minutos do segundo tempo o placar já marcava 6 a 0. O cenário gerou revolta por parte dos torecedores do Santos. Alguns deixaram o estádio e outros realizaram protestos simbólicos, como se virarem de costas para o gramado.

Com o resultado, o Vasco somou 19 pontos e saiu da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz, agoa, ocupa a 16ª colocação do Brasileirão. Por outro lado, o Santos se manteve com 21 pontos, e assim, terminou a rodada na 14ª posição.