O Lance!TV exibe nesta segunda-feira (2), às 19h (de Brasília), mais uma edição do Fut&Papo, programa que mistura análise esportiva, entrevistas e debates sobre os principais assuntos do futebol. O convidado especial da vez é o ex-jogador Tartá, revelado pelo Fluminense e com passagens por clubes do futebol brasileiro e internacional.

Durante a entrevista, Tartá vai relembrar momentos marcantes da carreira, compartilhar histórias de bastidores do vestiário e revelar curiosidades pouco conhecidas pelos torcedores. O ex-meia também comentará experiências vividas dentro e fora de campo ao longo da trajetória profissional.

Além do bate-papo com o convidado, o programa promete ampliar o debate sobre temas atuais do futebol, incluindo as fases decisivas dos campeonatos estaduais e as projeções para o Campeonato Brasileiro. A análise esportiva segue o formato já característico do Fut&Papo, combinando informação, opinião e um tom leve e descontraído.

O Fut&Papo é apresentado por João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, com direção de Marcelo Gorodicht. ➡️Assista AO VIVO!

A edição desta segunda-feira promete reunir resenha, análises e histórias do futebol para os fãs que acompanham o esporte dentro e fora das quatro linhas.

Tartá é o convidado do Fut&Papo desta segunda-feira (Foto: Divulgação)

Sobre Tartá

Vinícius Silva Soares, mais conhecido como Tartá, nasceu no Rio de Janeiro, em 13 de abril de 1989, e atuou como meia e atacante ao longo da carreira profissional. Revelado nas categorias de base do Fluminense, o ex-jogador atualmente trabalha como comentarista da FluTV.

O apelido "Tartá" surgiu ainda nos tempos de formação no clube carioca, em referência ao seu aspecto físico, que lembrava o de uma tartaruga — marca que acabou acompanhando o atleta durante toda a trajetória no futebol.

Ao longo da carreira, defendeu clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Fluminense, Athletico Paranaense, Goiás, Criciúma e Bragantino, além de experiências em outras equipes. Foi, porém, no Tricolor das Laranjeiras que viveu o melhor momento profissional e ganhou maior destaque no cenário nacional.