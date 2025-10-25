Fortaleza e Flamengo se enfrentarão neste sábado (25), às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo válido pela 30ª rodada do Brasileirão tem peso de decisão para as duas equipes. Uma vitória somada a um tropeço do Palmeiras coloca a equipe de Filipe Luís na liderança. Para a equipe cearense, uma vitória renova as esperanças de escapar do rebaixamento. O vidente Maurício, do canal Fanátticos, leu as cartas a apontou quem sairá vencedor do duelo na capital do Ceará.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Confira a previsão para Fortaleza x Flamengo:

"Esse jogo aqui é um jogo que vai trazer muitos caminhos para o empate. A gente vê as energias cheias de altos e baixos. Eu não vejo o time Fortaleza vencendo esse jogo. A energia mais forte que eu vejo com certeza é de um empate. O Flamengo traz até uma possibilidade de virar no segundo tempo, mas precisa aproveitar a chance"

Como chegam as equipes?

O Fortaleza é o 19º colocado, a 7 pontos de distância do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Flamengo é o vice-líder, com a mesma quantidade de pontos do Palmeiras, 61.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Palmeiras: quem tem a sequência mais difícil até o fim do Brasileirão?

Fortaleza x Flamengo - retrospecto

Nas últimas 25 partidas disputadas entre Flamengo e Fortaleza, o Tricolor venceu oito, o Rubro-Negro levou a melhor em 13 e, em outras quatro partidas, a igualdade prevaleceu.

No 1º turno, em partida que aconteceu no Maracanã, o Rubro-Negro demonstrou grande superioridade e goleou o Leão por 5 a 0. Arrascaeta, Evertton Araújo, Luiz Araújo (duas vezes) e Michael marcaram os gols dos mandantes.

continua após a publicidade