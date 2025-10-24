Jogador do Flamengo perde paciência com jornalista e rebate crítica

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, manifestou-se nas redes sociais contra análise feita pelo jornalista Gabriel Simoes durante programa da CazéTV. O desentendimento teve início quando o jornalista questionou a decisão do técnico Filipe Luis de utilizar o lateral contra o Racing.

Jornalista critica escalação em Flamengo x Racing

Durante o programa "Geral CazéTV", o jornalista classificou a escolha como "uma temeridade" e argumentou sobre as limitações defensivas do jogador.

- Acho uma temeridade colocar o Ayrton Lucas numa semifinal de Libertadores. Defensivamente, ele normalmente é a grande fraqueza do Flamengo. Tem qualidade, entendo o motivo pelo qual o Filipe o botou, pois realmente existia a oportunidade de dar profundidade pelo lado esquerdo. […] Mas, para mim, não compensa. A distância técnica entre ele e o Alex Sandro não compensa - afirmou o jornalista durante a transmissão.

Ayrton Lucas responde

Na mensagem, Ayrton respondeu diretamente ao comunicador com a frase: "Não compensa você ser comentarista". Logo após, o jornalista comentou a resposta do jogador do Flamengo.

- Crítica dura. Ao meu ver, sem nenhum desrespeito. Mantenho a opinião, inclusive. Está totalmente no direito de ficar put*. Ninguém gosta de crítica. Segue a vida - declarou o comunicador.

Próximos compromissos do rubro-negro

O Flamengo volta a campo no sábado (25), quando enfrenta o Fortaleza às 19h30, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe carioca soma 61 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, e busca assumir a primeira posição na tabela.

Na próxima quarta-feira (29), o Rubro-Negro enfrenta novamente o Racing, desta vez em Avellaneda, na Argentina, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Com a vantagem obtida no Maracanã, o time carioca pode empatar para garantir vaga na final continental de 2025.

Carrascal comemora gol do Flamengo diante do Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

