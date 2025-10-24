Argentinos reagem à lesão de Pedro, do Flamengo: 'O reserva'

A chance de Pedro ser relacionado para o jogo contra o Racing na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, é baixa. O atacante sofreu uma fratura no braço direito e utilizará uma imobilização que vai até acima do cotovelo. Diante do provável desfalque, argentinos compararam a ausência de Pedro com a de Sosa, atleta do Racing também lesionado no jogo de ida.

Tradução: Esse é o problema de jogar contra o Flamengo: eles têm muito dinheiro, o Pedro sai e eles têm outros três jogadores do mesmo calibre para substituí-los. Vai Racing, deixa eles acabarem com esses cariocas miseráveis.

Tradução: Sosa (o coração da linha defensiva do Racing) não está jogando, mas Pedro (a estrela do Flamengo) também não. Os deuses decidiram sacrificar um jogador de cada lado. O Racing pode ter menos reservas, mas mais coração.

Tradução: O Flamengo tem jogadores de sobra para substituir o lesionado Pedro. Quem substituirá o indispensável Sosa, do Racing, lesionado pela falta de jeito de um companheiro de equipe que é cabeça de vento

Pedro é preocupação para o Flamengo na semifinal da Libertadores

O atacante, que sofreu uma fratura na ulna direita (braço direito), utilizará uma imobilização no local, que vai até acima do cotovelo, evitando a rotação do osso. Por conta da gravidade da lesão, o departamento médico do Flamengo trata do caso com cautela.

Existe, sim, o risco de evolução para uma fratura desconexa. Caso isso aconteceça, o jogador teria que passar por um procedimento cirúrgico. Ou seja, a ideia é evitar ao máximo qualquer tipo de esforço mais rígido. Portanto, o jogador deve ficar fora da partida contra o Racing.

Opções no banco do Flamengo para substituir Pedro: Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Wallace Yan, Juninho

Racing também tem desfalque de peso

Santiago Sosa, zagueiro do Racing, ficou com ferimentos no rosto após receber uma cotovelada acidental de seu companheiro de equipe Marcos Rojo durante partida contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores. O defensor sofreu uma fratura no seio maxilar direito e passará por cirurgia, desfalcando o time argentino no jogo de volta da semifinal da Libertadores.