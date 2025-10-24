Souza questiona declaração de Piquerez após Palmeiras x LDU: 'Não tem'
Palmeiras é dominado, perde invencibilidade e se complica na Libertadores
O Palmeiras sofreu três gols da LDU ainda no primeiro tempo, o que raramente acontece. Na zona mista, após a semifinal da Libertadores, Piquerez comentou o "apagão" no primeiro tempo e responsabilizou, em parte, a altitude de mais de dois mil metros da altitude do estádio da LDU. A declaração foi criticada pelo ex-jogador Souza, durante programa esportivo do "Podpah".
- A verdade é que o primeiro tempo foi tudo que não planejamos. O fator altitude conta muito aqui na casa deles, tomamos três gols, mas agora é acreditar na semana que vem, na nossa casa e com a nossa torcida - disse Piquerez, após a derrota fora de casa.
- O Palmeiras é um time muito forte mentalmente. Eu acho que essa desculpa do Piquerez não faz sentido, não. Ganharam na bola, os caras foram melhores. Não tem negócio de altitude. O Palmeiras foi a quase 4 mil metros e venceu de 5, aí ninguém falou nada - rebateu Souza.
LDU x Palmeiras
Com extrema intensidade, a equipe liderada por Tiago Nunes foi completamente superior ao Palmeiras no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU). Os equatorianos marcaram três gols no primeiro tempo e controlaram a segunda etapa da partida.
Esta é a primeira derrota do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Antes, o clube havia conquistado nove vitórias em dez partidas disputadas.
Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (29) para tentar reverter o placar contra a LDU. A partida será no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), e para avançar, o Verdão precisará vencer por quatro gols de diferença, enquanto três gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Qualquer vitória por menos que isso, o time estará eliminado.
