Fluminense x Flamengo: redação do Lance! aponta favorito ao título

A final do Campeonato Carioca de 2026 coloca frente a frente justamente as equipes que têm assumido mais protagonismo no estadual nos últimos anos: Fluminense e Flamengo. Presente em seis das últimas sete finais do Carioca, o Fluminense desponta como favorito na opinião de boa parte dos jornalistas do Lance!

Em votação realizada nesta sexta-feira (6), o Tricolor aparece como grande favorito. A segunda opção mais votada, com 35% dos votos, vê a decisão nos pênaltis como o cenário mais provável.

Apenas 10% dos votantes vê o Flamengo como favorito para erguer a taça. Apesar da tranquilidade na semifinal, a frase de grupos foi complicada para o rubro-negro, que precisou contar com a volta antecipada da equipe principal para evitar o risco de rebaixamento.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca

Com a melhor campanha da Taça Guanabara, o Fluminense eliminou o Bangu nas quartas de final, vencendo o jogo único por 3 a 1. Na semi, em dois jogos, despachou o Vasco com uma vitória por 1 a 0 e um empate em 1 a 1.

Já o Flamengo, que correu risco de não se classificar para o mata-mata, venceu o Botafogo por 2 a 1 nas quartas de final. Na semi, goleou o Madureira num agregado de 11 a 0 e avançou à decisão.

O juiz da decisão será Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR será comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga. O quarto árbitro e substituto eventual de Arleu é João Ennio Sobral.