O clássico do último domingo (16) alcançou 31 pontos de audiência no Rio de Janeiro e 54% de participação - recorde da temporada na TV Globo. O jogo foi o mais assistido entre todas partidas do Brasileirão desde o empate em 0 a 0 entre Flamengo e Internacional, realizado no dia 05 de outubro de 2022, também no Maracanã.