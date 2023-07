Após o empate por 0 a 0 no clássico contra o Flamengo no último domingo no Maracanã, o Fluminense começa a semana com dois dias de folga. A equipe se reapresenta somente na quarta-feira, no CT Carlos Castilho para iniciar a preparação para o duelo contra o Coritiba, na próxima segunda-feira às 19h, no Couto Pereira.