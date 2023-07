Faltou gol e sobrou polêmica no clássico entre Fluminense e Flamengo, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Com dois gols anulados, mais de 10 cartões amarelos e uma expulsão, a arbitragem se tornou alvo das críticas e uma das maiores responsabilizadas pelo empate em 0 a 0 entre as equipes.