A volta de Bruno Henrique aos gramados após a gravíssima lesão multiligamentar foi considerada um dos maiores reforços do Flamengo na temporada. No entanto, no último dia 8, o atacante sofreu uma nova contusão, no jogo contra o Palmeiras, e o Fla optou por tratamento com fisioterapia. O Lance! te explica como está a situação do atleta.