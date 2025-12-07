Zubeldía aponta detalhe especial dos gols de Ganso e Thiago Silva pelo Fluminense

O Fluminense venceu o Bahia por 2 a 0 neste domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Ganso e Thiago Silva já no segundo tempo de partida. Na coletiva, Zubeldía comentou o resultado e a classificação direta para a Libertadores. O treinador também apontou que foi uma tarde "redonda" por conta dos autores dos gols, dois jogadores que a torcida tem forte identificação.

— Estou contente e feliz porque, quando assumimos aqui, tínhamos como objetivo principal classificar de forma direta para a Copa Libertadores. Não era fácil, mas foi aí que comecei a analisar um pouco a nossa perspectiva. E, claro, tenho que parabenizar a boa temporada no Brasileirão dos jogadores. Tenho que parabenizar a diretoria, o presidente e toda a equipe de trabalho por terem montado um bom elenco. Também preciso reconhecer as comissões anteriores, como a do Mano Menezes e a do Renato, e o estafe interno do clube, em todas as áreas, que trabalham muito bem e em silêncio. Todos juntos, com o apoio dos nossos torcedores, que hoje realmente fizeram uma festa, porque perceberam que podíamos cumprir um objetivo. Conseguimos fechar uma tarde perfeita: vencemos, alcançamos a meta, e o time fez dois gols com jogadores que eles gostam muito. Um é o Ganso e o outro é o Thiago. Então foi uma tarde redonda para fechar o Brasileirão.

Com o resultado, o Fluminense mantém a quinta colocação no Brasileirão, com 64 pontos. O Bahia termina o campeonato com 60 pontos, na sétima colocação.

Ganso e Thiago Silva comemoram gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí?

Enquanto o Bahia fez seu último jogo da temporada, o Fluminense agora volta a atenção completamente para as semifinais da Copa do Brasil. O Tricolor enfrenta o Vasco na quinta-feira (11), no Maracanã, com mando do Cruz-Maltino, às 20h (de Brasília). O jogo de volta é no domingo dia 14, às 20h30.

Como foi Fluminense x Bahia?

O primeiro tempo foi de pouca emoção. Quem mais chamou atenção no Maracanã foi a torcida do Fluminense. Em grande número, os torcedores tricolores pareciam agradecer o time pelo bom momento. Na bola, os dois times erravam muito e não conseguiam ser perigosos no ataque.

O segundo tempo caminhava da mesma forma, mas dessa vez com a impaciência da torcida do Fluminense. A arquibancada cobrava pressa dos jogadores na circulação de bola e até vaiou Everaldo, quando o atacante foi substituído. Mas foi a partir desse momento de trocas que o jogo mudou. Entraram Soteldo, Hércules e John Kennedy. Minutos depois, Ganso entrou no Lugar de Acosta. No lance seguinte, o camisa 10 recebeu um presente de Tiago, do Bahia, e encobriu o goleiro Ronaldo, aos 30 mintos. Golaço. Oito minutos depois, Soteldo fez boa jogada individual pela esquerda e botou a bola na cabeça de Thiago Silva, que fechou o placar. O jogo terminou com o estádio cantando "quinta-feira é guerra", por conta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco.