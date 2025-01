Convidada da "Maratona Big Day", Flávia Saraiva comentou a confirmação dos irmãos Daniele e Diego Hypólito no Camarote do BBB 25. A participação dos atletas no programa da TV Globo é vista com grande expectativa, inclusive pela medalhista olímpica, colega dos irmãos na ginástica artística, que apontou a competitividade de Diego como uma característica que poderia render-lhe a imagem de "vilão da edição".

Flávia Saraiva compartilhou suas impressões, destacando a união e as diferenças entre os irmãos. Descreveu Diego como extremamente competitivo, o que poderia influenciar sua percepção pelo público, enquanto vê Daniele como um equilíbrio para essa imagem.

- Ele não é nada sério. Acho que o Diego vai surpreender muita gente. Para o bem, nunca para o mal. O pessoal tem que conhecer eles - disse Flavinha sobre Diego Hypólito.

- Todo mundo sempre vai escolher um vilão. Tem alguma chance de ele ser colocado como o vilão? Não que ele vá ser ruim, porque as pessoas escolhem quem elas querem para transformar como os vilões da casa - questionou "Gil do Vigor", ex-participante do BBB.

- Eu acho que talvez, por ser muito competitivo. A Dani vai estar ali para ser a paz dele. O Diego e a Dani são bem unidos. O Diego é bem competitivo, mas a Dani vai estar ali para ser a paz dele - completou Flávia.

Além disso, Saraiva revelou curiosidades sobre os irmãos, como suas manias e preparações antes das competições, evidenciando a intensidade e o foco que ambos aplicam em suas carreiras.