A primeira derrota de Filipe Luís como técnico do Flamengo repercutiu muita na imprensa internacional. Com um recital de Ganso, o Fluminense venceu o clássico Fla-Flu por 2 a 0, pela 30ª rodada do Brasileirão, nesta quinta-feira (17), no Maracanã. Na crônica da partida, o Diário AS elogiou o meio-campista tricolor e destacou que o time tem muito o que ensinar a Filipe.

- A dinâmica e os momentos de forma pouco ou nada importam quando chega um clássico da magnitude de um Flamengo - Fluminense. O time tricolor, lutando pela salvação, venceu o grande duelo do Rio de Janeiro com atuação estrelar no segundo tempo graças aos gols de Lima e Arias. Ganso brilhou como o gênio que é e se recuperou do pênalti perdido no primeiro tempo. Derrota dolorosa para Filipe Luís que vê recuar a opção de lutar pelo Brasileirão - destacou o jornal.

Como foi a partida?

Na primeira etapa, o Flamengo teve muito mais volume de jogo e quase abriu o placar com Bruno Henrique, que parou em Fábio, e Alcaraz, que carimbou a trave. O Fluminense se viu acuado na maior parte do tempo, mas teve a melhor oportunidade da partida, com um pênalti de Léo Pereira em Marquinhos, mas Ganso desperdiçou a cobrança, facilitando a defesa de Rossi, nos acréscimos.

No segundo tempo, o Fluminense voltou diferente e abriu o placar cedo, após Ganso dar um passe de calcanhar para Kauã Elias avançar pela direita e cruzar para Lima estufar a rede. Na sequência, o camisa 10 encontrou Martinelli na linha de fundo, e o volante cruzou rasteiro para Arias finalizar de primeira e decretar a vitória do Tricolor no clássico. O Flamengo tentou reagir com as substituições, mas não conseguiu criar grandes oportunidades e pouco deu trabalho para Fábio, no segundo tempo.

O que vem por aí?

Com a derrota no Fla-Flu, o time de Filipe Luís permanece em quarto lugar no {Campeonato Brasileiro}, com 51 pontos. No domingo (20), o Flamengo vira a chave para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O Fluminense respira mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, mas também se prepara para jogar uma "final de campeonato". O Tricolor recebe o Athletico-PR, no Maracanã, terça-feira (22), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.