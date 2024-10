São Paulo cresce na reta final do Brasileirão e mira o G-4

Luis Zubeldía enaltece momento do São Paulo (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

A vitória diante do Vasco por 3 a 0, na quarta-feira, em Campinas, recolocou o São Paulo na briga por uma vaga no G-4, o grupo de times que se classifica de forma direta à Libertadores do próximo ano. Com o triunfo no Brinco de Ouro, o time se manteve na cola dos quatro melhores da competição.

A briga do time paulista é direta com Fortaleza e Flamengo, que estão logo à sua frente na tabela do Brasileirão, e com o Internacional, que aparece em sexto. Apesar de ter quatro pontos a menos que o São Paulo, o time gaúcho tem dois jogos a menos.

Na quarta-feira, após o tricolor paulista superar o Vasco em Campinas, o técnico Luis Zubeldía enalteceu a campanha do São Paulo nesta reta final de campeonato. Depois de um período de baixa, o time conseguiu vencer três vezes nas últimas cinco partidas.

— Creio que vem sendo um bom Brasileirão, com objetivo de ir à Libertadores. Em comparação com 2023, a essa altura hoje temos 11 pontos a mais —, lembrou Zubeldía.

De fato, na rodada 30 do Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo somava 39 pontos, ante os 50 da edição deste ano.

O melhor desempenho em pontos agora é reflexo de melhores números em todas as outras estatísticas do time. Em relação a 2023, o São Paulo tem melhor ataque (41 a 35), melhor defesa (32 a 35) e maior número de vitórias (15 a 10), o que o aproxima do G-4.

Vale lembrar que existe uma boa chance de o Brasileirão dar mais vagas diretas à Libertadores do que as quatro iniciais. Isso porque o Botafogo, que lidera o campeonato, ainda têm chances de conquistar a Libertadores, enquanto o Flamengo, que fecha o G-4, pode levar a Copa do Brasil. Dessa forma, eles garantiriam vaga na competição continental pelas copas e abririam vagas extras no Campeonato Brasileiro.