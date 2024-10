Botafogo pode iniciar sem titular contra o Criciúma; veja provável escalação

Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Athletico-PR na Ligga Arena, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 09:53 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo teve todo seu elenco disponível no treino desta quinta (17), no CT Lonier, e deve ir com força máxima na escalação para o jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Porém, segundo o "ge", o zagueiro Bastos pode não figurar entre os titulares por ter atuado os 90 minutos nos dois jogos da Angola, além da longa viagem de Marrocos até o Brasil.

Outra dúvida entre os titulares é na lateral-esquerda: com o retorno de Cuiabano, Artur Jorge pode escalar o defensor no lugar de Alex Telles. A boa notícia para o Glorioso é sobre o retorno do atacante Jeffinho. Em reta final de recuperação de lesão, o jogador foi a novidade no treino no início da semana e deve voltar na semifinal da Libertadores.

Sem suspensos ou novos lesionados, a tendência é que o técnico português repita a formação que vem usando nas últimas partidas. Com o retorno dos atletas que tiveram compromisso com suas seleções durante a Data Fifa, o técnico retomou o foco no Campeonato Brasileiro.

Contudo, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Criciúma tem: John, Vitinho, Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus.

O Botafogo volta a mandar uma partida no Maracanã sendo líder do campeonato e contará com o dobro de público daquele duelo. Com mais de 60 mil ingressos vendidos e esgotados, a torcida promete embalar a equipe de Artur Jorge em busca dos três pontos para se manter no topo da tabela.