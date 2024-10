Mano iguala feito de Diniz, e chance de rebaixamento do Fluminense despenca

Mano Menezes no banco de reservas durante o clássico entre Flamengo e Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Além da vitória do Fluminense sobre o Flamengo, Mano Menezes igualou um feito de Fernando Diniz com o Tricolor em 2023. O gaúcho foi responsável pelos 13 pontos conquistados atuando como visitante na competição, o que o Time de Guerreiros havia feito em todas as 19 rodadas em que jogou fora de sua casa no ano passado.

Essa mudança de postura do Time de Guerreiros fez com que a chance de rebaixamento para a Série B despencasse. Segundo dados da Universidade Federal de Minar Gerais, o Fluminense conta com apenas 18,2% de probabilidade de queda após chegar aos 33 pontos, ultrapassar o Athletico-PR na tabela e chegar à 15ª colocação.

Com quatro jogos como visitante diante de Vitória, Internacional, Athletico-PR e Palmeiras, Mano Menezes tem a chance de superar o feito de seu antecessor. Mas além disso, o Tricolor se permite a sonhar alto no Brasileirão devido ao nível de desempenho demonstrado nos últimos jogos em busca de uma vaga na próxima Sul-Americana.

Na próxima terça-feira (22), o Fluminense recebe o Furacão em crise após quatro derrotas consecutivas e com a indefinição sobre a continuidade de Lucho González no comando da equipe. Em casa, o Time de Guerreiros tem a chance de se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento em um confronto direto e entrar na zona da Sul-Americana dependendo dos resultados de Grêmio, Criciúma, Bragantino e Juventude entre sexta-feira (18) e domingo (20).

Com nove partidas por fazer, a equipe de Mano Menezes tem um calendário favorável e enfrenta quatro vezes times que estão no Z4, sendo duas como mandante e duas como visitante. Apesar disso, o treinador prega a cautela com relação ao futuro do Tricolor, embora veja evolução no desempenho e aproveitamento.

- Tenho certeza de que se o Fluminense fizer a parte dele, como está fazendo, não precisa olhar para os outros adversários. Está rendendo, tendo aproveitamento para não estar mais aqui. Não relaxar, não achar que tirou os aparelhos, que a coisa vai ser fácil. Não vai ser fácil, porque os outros também têm seus objetivos. Vamos jogar na terça contra uma grande equipe brasileira, e que certamente quando começou a temporada, não tinha a preocupação de estar aqui como a gente está e eles estão. Mas o futebol brasileiro é isso. Você não encontra soluções e passa momentos que te colocam numa outra turma. É ter maturidade, saber jogar jogo a jogo. Estamos muito felizes de vencer o Flamengo no clássico. Maravilhoso, o torcedor vai comemorar, mas amanhã na parte da tarde já vamos trabalhar para terça que vem.

Em casa, Mano Menezes não tem como superar a grande temporada feita por Fernando Diniz em 2023, mas tem a chance de se aproximar caso consiga um aproveitamento impressionante de 100% nos próximos cinco jogos no Maracanã. No entanto, o torcedor só quer se ver livre da possibilidade de queda e sonhar com um 2025 mais tranquilo.

