O Peixe tem a tabela mais difícil para o restante da Série B







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 18/10/2024 - 05:30 • São Paulo (SP)

O Santos faz contas na reta final da Série B. Na quarta-feira, a equipe foi derrotada pela Chapecoense por 3 a 2, na Arena Chapecó, mas ainda se mantém na liderança da competição, com 56 pontos. O clube alvinegro possui uma diferença de dois pontos para o segundo lugar, Novorizontino, e três para o terceiro colocado, Sport, ambos com uma partida a menos.



Restando seis rodadas para o fim da Série B, o Peixe precisa conquistar mais oito pontos para garantir o acesso à Série A. Todas as equipes que somaram 64 pontos subiram para a primeira divisão do futebol brasileiro nas últimas dez edições do torneio.

O objetivo alvinegro está próximo, mas o Santos é a equipe com mais confrontos diretos na reta final da Série B entre os clubes que estão no G-4, Novorizontino, Sport e Mirassol.

Disputado

Apenas oito pontos separam o Santos, primeiro colocado, do América Mineiro, sétimo lugar com 48 pontos. Nas últimas seis rodadas, o Peixe enfrenta três equipes que ocupam este espaço na tabela.



Entre os adversários do Santos nas últimas rodadas estão o Ceará, sexto colocado, o Vila Nova, o quinto lugar da competição e o Sport, que atualmente é o terceiro. O duelo contra os cearenses e goianos será na Vila Belmiro. A partida contra os pernambucanos será como visitante

Os rivais santistas ainda não atuaram na rodada. Com sete jogos restantes, o Novorizontino enfrenta um adversário direto, justamente o Mirassol, no sábado, como visitante. O Sport ainda encara o América Mineiro, fora de casa, e o Peixe na última partida do torneio.

Oscilação

O Santos pode perder a liderança ainda nesta rodada. Em caso de vitória do Novorizontino contra o Mirassol, o Peixe cai para a vice-liderança do torneio. O alvinegro praiano vive um período de oscilação no Campeonato. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, duas derrotas e um empate.

Na próxima terça-feira, o Santos volta a campo para enfrentar o Ceará, às 19h, na Vila Belmiro, em mais uma rodada da Série B. O Peixe estará em campo pensando em voltar a conquistar os três pontos, mas também nos jogos dos seus adversários. Veja a tabela completa dos times do G-4:

Jogos do Santos

Ceará (Casa) - 6º Colocado

Ituano (Fora) - 19º Colocado

Vila Nova (Casa) - 5º Colocado

Coritiba (Fora) - 9º Colocado

CRB (Casa) - 17º Colocado

Sport (Fora) - 3º Colocado

Jogos do Novorizontino

Mirassol (Fora) - 4º Colocado

Avaí (Casa) - 10º Colocado

Guarani (Fora) - 20º Colocado

Chapecoense (Fora) - 13º Colocado

Operário (Fora) - 8º Colocado

Paysandu (Casa) - 14º Colocado

Goiás (Fora) - 12º Colocado

Jogos do Sport

Botafogo-SP (Casa) - 15º Colocado

Guarani (Casa) - 20º Colocado

América-MG (Fora) - 7º Colocado

Operário (Fora) - 8º Colocado

Chapecoense (Casa) - 13º Colocado

Ponte Preta (Fora) - 16º Colocado

Santos (Casa) - 1º Colocado

Jogos do Mirassol