Yuri Lima vira assunto após ex-clube conquistar vaga na Libertadores: 'Brutal'

O ex-atacante do Mirassol, Yuri Lima, voltou a ser um assunto bastante comentado nas redes sociais nesta quinta-feira (20). Desta vez foi graças ao Mirassol, seu ex-clube, que garantiu uma conquista histórica e inédita à Libertadores 2026, em sua primeira temporada na Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogador havia se afastado do futebol em agosto de 2024, quando rescindiu seu contrato com o Mirassol para se mudar ao Rio de Janeiro. Na ocasião, Yuri priorizou acompanhar o nascimento e os primeiros meses de vida de sua filha Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza.

Yuri Lima volta ao futebol após 15 meses afastado do futebol

O volante Yuri Lima, de 31 anos, foi contratado pelo Primavera como primeiro reforço para as competições de 2026, marcando o retorno do jogador ao futebol profissional após 15 meses afastado. O atleta integrará o elenco do time do interior paulista que participará do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil na próxima temporada.

Durante seu período longe dos campos, o volante dedicou-se principalmente à paternidade. Antes do afastamento, construiu carreira em clubes como Fluminense, Santos, Cuiabá, Juventude e Mirassol, onde participou da campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Mirassol se classifica para Libertadores 2026

O Mirassol está oficialmente classificado para a Libertadores da América de 2026. A vitória do Corinthians sobre o São Paulo, na Neo Química, garantiu que nenhum outro time do Brasileirão consiga tirar o Mirassol do G7, o que assegura ao menos vaga nas fases preliminares, popularmente conhecidas como "pré-Libertadores".

O Mirassol se tornou o primeiro estreante da história do Campeonato Brasileiro a garantir classificação para a Libertadores da América. O feito foi reconhecido até mesmo pela Conmebol, que usou as redes sociais para destacar o marco.

— Histórico, Mirassol! Pela primeira vez classificado para uma edição da Conmebol Libertadores — disse a entidade em seu perfil oficial.

O próximo objetivo do clube é encerrar o campeonato no G5 e, assim, garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores. No momento, a diferença para o Fluminense, sexto colocado, é de seis pontos.