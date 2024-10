Mulher vista em motel com Matheus Gonçalves detalha encontro: ‘Sem camisinha’

Manu Soares e Matheus Gonçalves tiveram foto de momento íntimo vazado (Foto: Reprodução e Thiago Ribeiro/AGIF)







24/10/2024 - Rio de Janeiro

Manu Soares confirmou os rumores e se identificou como a mulher flagrada em momento íntimo na banheira com Matheus Gonçalves. Após a polêmica vir a público, a mulher se pronunciou em seu Instagram e detalhou como tudo aconteceu entre ela e o jogador do Flamengo.

- Eu não vim aqui me fazer de pobre coitada e muito menos estou aqui em busca de fama. Em janeiro deste ano (2024) eu fui no CT do Flamengo e tirei foto com vários jogadores porque eu sou torcedora e uma delas foi com o Matheus... Eu postei a foto no meu Instagram e marquei ele. Nossa interação começou aí. Em junho começou o primeiro encontro, fomos eu, ele, uma conhecida minha e um amigo dele - iniciou Manu.

Manu Soares, affair de Matheus Gonçalves (Foto: Reprodução)

- A foto foi tirada por uma menina e eu não tinha ciência, até porque eu estava de costas. Nesse primeiro encontro eu perguntei para o jogador várias vezes se ele namorava e ele me falou com absoluta certeza que era solteiro. Ele disse inclusive que era muito surtado e ciumento para ter um relacionamento. Acabamos ficando - explicou.

A mulher fez questão de esclarecer que não é garota de programa e que não quer dinheiro de Matheus ou de qualquer homem, pois não está pronta para um relacionamento no momento e prefere permanecer solteira.

- Nos não termos usado camisinha foi uma irresponsabilidade nossa, estávamos dispostos a correr o riso. Somos jovens, quem nunca errou? Mas eu sei que não tenho doença, então não passei nada para a mulher/namorada dele - disse sobre Duda Britto, namorada de Matheus Gonçalves.

- Uma pílula do dia seguinte custa dez reais, vocês acham que eu ia pedir um pix de 10 reais? Não tomei a pílula porque eu já tomo anticoncepcional e não tem porque eu tomar uma bomba de hormônio só porque ele queria. Se tem uma pessoa errada nessa história, essa pessoa não sou eu - concluiu.