Flamengo lança primeiro uniforme para a temporada 2026
Camisa mantém as tradicionais listras rubro-negras
O Flamengo apresentou, nesta sexta-feira, o primeiro uniforme para a temporada de 2026. A campanha da Adidas, fornecedora do clube, celebra a presença da torcida rubro-negra no Brasil e no Mundo. A nova primeira camisa mantém o estilo rubro-negro tradicional, com listras horizontais. As mangas e a gola não têm botão e são pretas, criando um contraste com o vermelho das listras da fornecedora, que aparecem mais grossas nos ombros. Essa é uma referência às camisas clássicas década de1980.
Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da fornecedora ganham um efeito visual, revelando pequenos urubus, de acordo com o movimento da camisa. O kit completo tem calção branco e meiões rubro-negros.
Quanto custa o novo manto?
O primeiro uniforme do Flamengo está disponível nas versões Torcedor e Autêntica, que têm a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da opção infantil. O modelo pode ser encontrado, a partir do dia 16 de janeiro, no site da adidas Brasil e nas lojas oficiais do Flamengo e no e-commerce oficial do clube a partir de R$ 449,99 (modelo adulto). O modelo fan-jersey chega nas lojas a partir do dia 27 de fevereiro.
