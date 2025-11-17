Briga entre dupla campeã pelo Palmeiras no Brasileirão repercute: 'Não existe'
Jogadores atuaram juntos sob o comando de Abel Ferreira
- Matéria
- Mais Notícias
Dois jogadores que foram campeões pelo Palmeiras tiveram uma discussão em um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O momento rapidamente viralizou entre os torcedores palmeirenses nas redes sociais.
Caio Ribeiro critica decisão de medalhão do Palmeiras em derrota para o Santos
Fora de Campo
Gabigol se manifesta após derrota do Palmeiras para o Santos
Fora de Campo
PC Oliveira dá veredito sobre lance polêmico em Santos x Palmeiras
Fora de Campo
Na noite deste domingo (16), Bragantino e Atlético-MG se enfrentaram em Bragança Paulista. O Massa Bruta venceu por 2 a 0 e se aproximou da zona de classificação para a Libertadores da América de 2026. Os gols foram marcados por Lucas Barbosa e Gustavo Marques.
➡️Gabigol se manifesta após derrota do Palmeiras para o Santos
O destaque da partida nas redes sociais não foi a vitória convincente do Bragantino. Durante o jogo, Rony e Jhon Jhon, que foram companheiros de time no Palmeiras, discutiram. Nas redes sociais, os torcedores do Verdão repercutiram muito a cena. Veja abaixo o vídeo e os comentários:
Veja vídeo da discussão entre os ex-companheiros no Palmeiras
Jogadores foram campeões pelo Verdão
Jhon Jhon e Rony se estranharam no duelo entre RB Bragantino x Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro na noite deste domingo (16). Os dois jogaram juntos no Palmeiras desde 2022, quando o meia subiu da base.
O ano de maior destaque de Jhon Jhon com a camisa do Palmeiras foi em 2023, quando o Verdão foi campeão do Campeonato Brasileiro com uma arrancada histórica. Rony também estava naquele elenco que marcou a temporada.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Em 2025, Rony e Jhon Jhon deixaram o Palmeiras. Sem espaço no time de Abel Ferreira, os dois foram negociados pela diretoria do Verdão.
Rony foi para o Atlético-MG, onde vive momentos de altos e baixos. O jogador ainda não se firmou com a camisa do Galo, e vive alternando entre titular e reserva. O caso de Jhon Jhon, no entanto, é bem diferente.
O jovem revelado pelo Palmeiras se tornou o principal jogador do Red Bull Bragantino na temporada. Camisa 10 da equipe, Jhon Jhon é o principal cobrador de bolas paradas e o responsável por articular as jogadas do Massa Bruta.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias