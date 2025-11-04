Flamengo ou Palmeiras? Luxemburgo discorda de Casagrande sobre o favorito

Flamengo e Palmeiras estão disputando o título do Campeonato Brasileiro ponto a ponto e farão a final da Libertadores em Lima, no Peru. Nesta segunda-feira (3), Casagrande apontou um favorito para a grande decisão, e Vanderlei Luxemburgo discordou do ex-jogador.

Durante o programa "Galvão e amigos", da emissora Band, Casagrande apostou no Palmeiras vencendo o Flamengo na final da Libertadores e explicou o motivo.

- Eu acho que tem um ligeiro favoritismo do Palmeiras. O time do Palmeiras é mais jovem, se machuca menos, tem menos gente no departamento médico. O São Paulo jogou ontem contra o Vasco com 11 jogadores no DM. O clube que tem menos gente contundida, fora o Paulinho, é o Palmeiras - Falou Casagrande sobre a final entre Flamengo x Palmeiras.

- O Palmeiras tem jogadores mais jovens, mas em uma decisão, a experiência é fundamental. Por isso falo do Bruno Henrique, acostumado a decidir jogos importantes, tem história no Flamengo. Parece que a bola sobra para ele em jogo decisivo - respondeu Luxemburgo sobre a final da Libertadores.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras afeta o Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão, mais uma vez, na final da Libertadores em 2025. Os rivais repetem a decisão de 2021, quando o Verdão levou a melhor, e definirão qual será o primeiro tetracampeão continental do Brasil. Contudo, os dois melhores times da América do Sul disputam também o título do Brasileirão, e a partida em Lima, no dia 29 de novembro, pode afetar os rumos do campeonato nacional.

Diferentemente daquela final há quatro anos, que culminou no terceiro título alviverde, os clubes tem o foco dividido entre duas competições. Naquela temporada, o Atlético-MG dominou o Campeonato Brasileiro e abriu larga vantagem sobre a dupla na liderança. Já na Copa do Brasil — também vencida pelo Galo —, a exemplo deste ano, tanto Palmeiras quanto Flamengo já estavam eliminados ao final de outubro.

Em 2025, o contexto das equipes no Brasileirão não permite descanso. O Flamengo tem 64 pontos, e o Palmeiras lidera com 65. Ambos têm oito partidas a jogar; cinco até a final da Libertadores. A disputa ponto a ponto coloca em dúvida a estratégia dos times até a decisão.