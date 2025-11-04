Jornalista projeta próxima rodada de Palmeiras e Flamengo: 'Pega mais não'
Equipes disputam ponto a ponto a liderança do campeonato nacional
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Flamengo seguem disputando ponto a ponto a primeira colocação do Brasileirão. Diante do cenário, o jornalista Eric Faria realizou uma projeção polêmica para as duas equipes na 32ª rodada do campeonato.
Flamengo repete 2019 e treinará no mesmo local em Lima antes da final da Libertadores
Flamengo
CBF define arbitragem para duelo entre Palmeiras e Santos
Futebol Nacional
Santos inicia preparação para clássico contra o Palmeiras; Neymar faz regenerativo
Santos
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante o programa "Seleção Sportv", da última segunda-feira (3), o comunicador afirmou que o Palmeiras pode garantir o título do Brasileirão na próxima rodada. Para ele, caso o Flamengo perca, e o alviverde vença, será muito difícil uma reversão de cenário até o fim do torneio.
- Eu tenho uma opinião que pode gerar polêmica, mas eu acho que, na próxima rodada, se o Palmeiras vence o Santos e se o Flamengo perde para o São Paulo, eu acho que o Flamengo não pega mais não. Pega não - iniciou o comentarista, antes de completar.
- O Palmeiras abre 4 pontos, com 2 vitórias a mais. Seriam 5 pontos na verdade. Precisaria de 2 tropeços do Palmeiras em 7 jogos. Eu acho pouco provável que o Palmeiras perca 2 jogos até o final do campeonato. Então, vai ser uma rodada bem decisiva - concluiu.
Palmeiras e Flamengo na 32ª rodada
Os próximos compromissos das equipes podem ser cruciais para a reta final do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Palmeiras tem um clássico pela frente. A equipe do técnico Abel Ferreira encara o Santos, nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
Por outro lado, o Flamengo enfreta o São Paulo, fora de casa. O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias