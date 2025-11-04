Jornalista projeta próxima rodada de Palmeiras e Flamengo: 'Pega mais não'

Palmeiras e Flamengo seguem disputando ponto a ponto a primeira colocação do Brasileirão. Diante do cenário, o jornalista Eric Faria realizou uma projeção polêmica para as duas equipes na 32ª rodada do campeonato.

Durante o programa "Seleção Sportv", da última segunda-feira (3), o comunicador afirmou que o Palmeiras pode garantir o título do Brasileirão na próxima rodada. Para ele, caso o Flamengo perca, e o alviverde vença, será muito difícil uma reversão de cenário até o fim do torneio.

- Eu tenho uma opinião que pode gerar polêmica, mas eu acho que, na próxima rodada, se o Palmeiras vence o Santos e se o Flamengo perde para o São Paulo, eu acho que o Flamengo não pega mais não. Pega não - iniciou o comentarista, antes de completar.

- O Palmeiras abre 4 pontos, com 2 vitórias a mais. Seriam 5 pontos na verdade. Precisaria de 2 tropeços do Palmeiras em 7 jogos. Eu acho pouco provável que o Palmeiras perca 2 jogos até o final do campeonato. Então, vai ser uma rodada bem decisiva - concluiu.

Palmeiras e Flamengo na 32ª rodada

Os próximos compromissos das equipes podem ser cruciais para a reta final do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Palmeiras tem um clássico pela frente. A equipe do técnico Abel Ferreira encara o Santos, nesta quinta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Por outro lado, o Flamengo enfreta o São Paulo, fora de casa. O confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.