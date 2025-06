Flamengo ou Botafogo? Comentaristas escolhem vitória mais impactante do Mundial

Flamengo e Botafogo venceram Chelsea e Paris Saint-Germain, respectivamente, nos últimos dias no Mundial de Clubes. O Rubro-Negro bateu o clube inglês de virada por 3 a 1, enquanto o Alvinegro venceu o time francês por 1 a 0. Em programa da ESPN, os comentaristas Osvaldo Pascoal e Zé Elias discordaram sobre qual vitória teria sido mais impactante.

- Para mim, a mais impactante é a vitória do Flamengo. O Flamengo deu aula de futebol, o Flamengo jogou, não se inibiu com o gol tomado, foi para cima, foi buscar... O Chelsea botou time titular, o PSG não colocou o time titular, a zaga toda era diferente. Não tira a grandeza do que fez o Botafogo. O que jogou o Jair na zaga, o que jogaram os volantes... - disse Pascoal.

- Respeito muito essa vitória do Flamengo, mas a grandeza do resultado do Botafogo é superior à do Flamengo. A aula que deu o Botafogo em superação, em organização tática... Se joga esse time do Chelsea contra o PSG, também toma um sacode. A maioria estava dizendo que o Botafogo iria perder esse jogo. Era quase impossível dizer antes do jogo que o Botafogo iria vencer - comentou Zé Elias.

Com a virada sobre o Chelsea e a vitória do Espérance sobre o Los Angeles FC, o Flamengo já se classificou às oitavas de final do Mundial de Clubes, na primeira posição do Grupo D. O Botafogo é líder do Grupo B com seis pontos, mas ainda não garantiu vaga na próxima fase. PSG (3), Atlético de Madrid (3) e Seattle Sounders (0) fecham o grupo.