Motivo inusitado faz torcedores do Flamengo cravarem tetra da Libertadores

Flamengo e Libertadores vão viver mais um capítulo de suas histórias nesta quarta-feira (13). O Rubro-Negro enfrenta o Internacional, no Maracanã, pelas oitavas de final da competição, e um motivo inusitado fez alguns torcedores cravarem o título da Glória Eterna.

O Rubro-Negro conquistou a Libertadores três vezes em sua história: 1981, 2019 e 2022. De acordo com alguns flamenguistas, 2025 vai repetir o roteiro desses anos históricos, e o motivo é inusitado.

A Conmebol anunciou, nesta segunda-feira (11), que a final da Libertadores será em Lima, no Peru, e no mesmo estádio do título do Flamengo na Libertadores em 2019. Além disso, o Rubro-Negro está eliminado da Copa do Brasil e lidera o Brasileirão. Veja a empolgação dos flamenguistas abaixo.

RJ - RIO DE JANEIRO - 27/07/2025 - BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X ATLETICO-MG - Emerson Royal e Saul jogadores do Flamengo antes da partida contra o Atletico-MG no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O Flamengo terá uma sequência de três jogos contra o Internacional. Dois dos compromissos serão pelas oitavas de final da Libertadores, e um pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os dois últimos confrontos em Porto Alegre, o clube carioca preparou uma logística especial. O Lance! detalha para você como será.

Flamengo e Internacional entram em campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas. Posteriormente, a equipe rubro-negra embarca para Porto Alegre no sábado, um dia antes do confronto pelo Brasileirão.

Após a partida no Beira-Rio, a delegação carioca permanecerá em solo gaúcho. Para se preparar para o duelo de volta da Libertadores contra o Colorado, o time de Filipe Luís realizará treinamentos no centro de treinamento do Grêmio.

O retorno para o Rio de Janeiro acontecerá somente na quinta-feira, após a partida contra o Internacional no dia anterior, que definirá o classificado para as quartas de final da Libertadores. Flamengo e Libertadores voltam a protagonizar grandes momentos.