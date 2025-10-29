Flamengo e Palmeiras na Libertadores: veja os palpites da redação do Lance!
Abel Ferreira e Filipe Luís protagonizam disputa por títulos
Flamengo e Palmeiras entram em campo pelas semifinais da Libertadores em busca de mais uma final continental, e a redação do Lance! fez seus palpites para os duelos decisivos. Quem leva a melhor? Confira as previsões e veja quem aposta em um novo clássico brasileiro na grande decisão.
Palmeiras x LDU
Na votação, cinco possibilidades de palpites foram disponibilizadas para os jornalistas votantes. Para o Palmeiras, que perdeu o jogo de ida para a LDU por 3 a 0, em Quito. Em busca da virada, o Verdão volta a campo nesta quinta (30), no Allianz Parque.
|PALMEIRAS CLASSIFICA
|PALMEIRAS ELIMINADO
Vence por vantagem superior a três gols e classifica no tempo regulamentar - 2 VOTOS
Leva o jogo para os pênaltis, mas perde na disputa - 2 VOTOS
Leva o jogo para os pênaltis e se classifica na disputa - 3 VOTOS
Empata no tempo regulamentar - 1 VOTO
Vence no tempo normal por placar menor que 3 gols de vantagem - 20 VOTOS
Na opinião da Redação do Lance!, o palpite com a grande maioria dos votos ficou pela eliminação do Palmeiras para a LDU, na Libertadores. A maioria dos jornalistas acredita que a equipe de Abel Ferreira vence a partida, mas não com mais de três gols de vantagem para equipe equatoriana.
Racing x Flamengo
|FLAMENGO CLASSIFICA
|FLAMENGO ELIMINADO
Empata no tempo regulamentar - 12 VOTOS
Perde no tempo normal por 2 ou + gols de vantagem - 8 VOTOS
Vence no tempo regulamentar - 7 VOTOS
Perde nos pênaltis - 7 VOTOS
Vence na disputa de pênaltis - 2 VOTOS
Com um empate no tempo regulamentar, a redação do Lance! acredita que o Flamengo representará o Brasil na final da Libertadores da América. O rubro-negro fez seu papel e venceu o clube argentino no Maracanã, logo, só precisa de um empate para se classificar.
🗳️Resultado das votações:
🟢❌PALMEIRAS ELIMINADO:
Vence no tempo normal por placar menor que 3 gols de vantagem
🔴✅FLAMENGO CLASSIFICADO:
Empata no tempo regulamentar
