Flamengo: Boto brinca com declaração de jornalista e manda recado a Pedro

Durante a homenagem ao atacante Pedro, pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo, o diretor de futebol José Boto, brincou com a declaração do jornalista Carlos Eduardo Eboli. Na última sexta-feira (31), o comentarista sugeriu ao clube dar leite ao atacante para agilizar a recuperação de uma lesão no antebraço.

Durante a entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (3), Boto pediu agilidade aos jornalistas, porque o atacante precisava beber leite para agilizar o tratamento. Em tom de brincadeira, Pedro agradeceu pela parceria com a marca "Piracanjuba", com quem realizou uma ação publicitária neste domingo (2).

A declaração de Carlos Eduardo Eboli repercutiu nas redes sociais e logo invadiu o vestiário rubro-negro. Durante o programa "Redação Sportv", o jornalista analisava se o atacante do Flamengo teria condições de disputar a final da Libertadores, contra o Palmeiras, e cobrou mais agilidade no processo de recuperação de Pedro.

- Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço. Vai ser importante - disse Eboli.

Lesão de Pedro em Flamengo x Racing

Pedro teve uma fratura no braço durante o primeiro jogo entre Flamengo e Racing, na semifinal da Libertadores. O atacante não participou do jogo de volta, no qual o Rubro-Negro garantiu vaga na final do torneio. Agora, o atleta corre contra o tempo para se recuperar da lesão a tempo da grande decisão contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro.

