Pedro, do Flamengo, aparece bebendo leite após declaração de jornalista; veja
Fala do comentarista viralizou nas redes sociais
Após a repercussão da declaração do jornalista Carlos Eduardo Eboli, Pedro, do Flamengo, publicou um vídeo sugestivo nas redes sociais. Na última sexta-feira (31), o comentarista sugeriu ao clube dar leite ao atacante para agilizar a recuperação de uma lesão. O atacante brincou com a situação no Instagram.
A declaração de Eboli foi dada durante o programa "Redação Sportv", e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
- Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço. Vai ser importante - disse Eboli.
➡️ Pedro, calendário e mais: os desafios do Flamengo até a final da Libertadores
Aproveitando a brincadeira, a marca Piracanjuba realizou uma ação publicitária com o atacante, publicada neste domingo (2).
- Seguindo recomendações jornalísticas - escreveu Pedro, no vídeo em que aparece bebendo leite.
Veja a publicação de Pedro:
Lesão de Pedro em Flamengo x Racing
Pedro teve uma fratura no braço durante o primeiro jogo entre Flamengo e Racing, na semifinal da Libertadores. O atacante não participou do jogo de volta, no qual o Rubro-Negro garantiu vaga na final do torneio. Agora, o atleta corre contra o tempo para se recuperar da lesão a tempo da grande decisão contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro.
