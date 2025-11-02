menu hamburguer
Fora de Campo

Pedro, do Flamengo, aparece bebendo leite após declaração de jornalista; veja

Fala do comentarista viralizou nas redes sociais

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/11/2025
15:21
Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing
imagem cameraPedro lesionou o braço contra o Racing (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
Após a repercussão da declaração do jornalista Carlos Eduardo Eboli, Pedro, do Flamengo, publicou um vídeo sugestivo nas redes sociais. Na última sexta-feira (31), o comentarista sugeriu ao clube dar leite ao atacante para agilizar a recuperação de uma lesão. O atacante brincou com a situação no Instagram.

A declaração de Eboli foi dada durante o programa "Redação Sportv", e rapidamente repercutiu nas redes sociais.

- Calcificação é calcificação, mas, sei lá, enche o cara de leite. Trinta dias de leite para o Pedro. Para calcificar logo esse braço. Vai ser importante - disse Eboli.

➡️ Pedro, calendário e mais: os desafios do Flamengo até a final da Libertadores

Aproveitando a brincadeira, a marca Piracanjuba realizou uma ação publicitária com o atacante, publicada neste domingo (2).

- Seguindo recomendações jornalísticas - escreveu Pedro, no vídeo em que aparece bebendo leite.

Veja a publicação de Pedro:

Lesão de Pedro em Flamengo x Racing

Pedro teve uma fratura no braço durante o primeiro jogo entre Flamengo e Racing, na semifinal da Libertadores. O atacante não participou do jogo de volta, no qual o Rubro-Negro garantiu vaga na final do torneio. Agora, o atleta corre contra o tempo para se recuperar da lesão a tempo da grande decisão contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro.

Pedro, do Flamengo
Pedro em ação publicitária após declaração viral de jornalista (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

