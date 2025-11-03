Muitos torcedores do Flamengo mandaram recados a Carlo Ancelotti antes da convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos. A lista será anunciada às 15h (Brasília), desta segunda-feira (3), e pode contar com jogadores rubro-negros.

continua após a publicidade

Alguns jogadores do Flamengo estão na pré-lista de Carlo Ancelotti e podem ser convocados pelo italiano. Léo Ortiz e Léo Pereira, que formam a dupla de zaga titular, são dois dos rubro-negros que estão no radar do técnico. O reserva Danilo também pode ser chamado.

➡️Palmeiras ou Flamengo? Denílson crava campeão brasileiro: 'Com convicção'

Antes da convocação, torcedores do Flamengo mandaram recados a Carlo Ancelotti. A maioria deles pediu para que o técnico não convocasse jogadores do Rubro-Negro, para não desmobilizar o time na briga pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Reação de jogador do Flamengo com golaço de Arrascaeta viraliza: 'Até ele'

Léo Ortiz, do Flamengo, pode ser chamado por Carlo Ancelotti (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja os recados da torcida do Flamengo para Carlo Ancelotti

Jogadores rubro-negros vivem expectativa por convocação

O técnico Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (3) para os amistosos contra Senegal e Tunísia na Data Fifa de novembro. O Rubro-Negro, finalista da Libertadores e na disputa pelo título do Brasileirão, pode contar com jogadores na lista da Canarinho. Léo Ortiz e Léo Pereira, do Flamengo, podem ser chamados por Carlo Ancelotti.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente da Data Fifa de outubro, quando o time de Filipe Luís não sofreu perdas por convocações, a tendência é que o elenco rubro-negro tenha desfalques durante o período de jogos das seleções.

continua após a publicidade

Além de Léo Ortiz e Léo Pereira, Alex Sandro e Danilo também são nomes do Flamengo no radar de Carlo Ancelotti. Os defensores contam com a experiência e a liderança. Danilo, inclusive, foi capitão da Canarinho. Além disso, também vive uma grande fase em campo, quando é acionado por Filipe Luís.