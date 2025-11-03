Reação de jogador do Flamengo com golaço de Arrascaeta viraliza: 'Até ele'

A vitória do Flamengo contra o Sport contou com um golaço de Arrascaeta, e a reação de um companheiro de equipe à pintura do uruguaio viralizou nas redes sociais. Com o resultado, o Rubro-Negro se manteve na cola do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O sábado (1°) do torcedor do Flamengo foi muito especial. Arrascaeta e Bruno Henrique (2x) selaram uma vitória já esperada contra o lanterna do Brasileirão. O Rubro-Negro chegou a dormir na liderança, mas voltou para a segunda posição com o triunfo do Palmeiras.

➡️Palmeiras ou Flamengo? Denílson crava campeão brasileiro: 'Com convicção'

Nas redes sociais, viralizou um vídeo de Ayrton Lucas reagindo ao golaço de Arrascaeta pelo Flamengo. O lateral, que foi titular, levou as duas mão ao rosto e pareceu não acreditar no que tinha acontecido. Veja o vídeo e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Jornalista rasga elogios a jogador criticado no Flamengo: 'Raríssimo'

Arrascaeta comemora gol do Flamengo contra o Sport (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a reação de Ayrton Lucas com o golaço de Arrascaeta pelo Flamengo

Com gol à la Pet, uruguaio tem mais uma atuação nota 10 com a camisa do Mengão

A atuação de Arrascaeta na vitória do Flamengo por 3 a 0 contra o Sport contou com nota artística. O camisa 10 da Gávea marcou um golaço de falta, que lhe rendeu o posto de maior artilheiro estrangeiro da história do clube carioca, ao lado de Doval (94 gols). A atuação brilhante é apenas mais uma do uruguaio na temporada, que promete contar com o poder de decisão do ídolo rubro-negro na reta final deste ano.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Após a classificação na Libertadores em Avellaneda, Filipe Luís optou por começar o jogo contra o Sport com Arrascaeta no banco do Flamengo. Com um primeiro tempo abaixo do esperado pelo Flamengo, sem um homem pensante como o uruguaio, o treinador colocou o camisa 10 poucos minutos após o início da segunda etapa.

continua após a publicidade

A partir daí, o Flamengo ganhou uma nova dinâmica na partida, com mais criação no setor ofensivo e com o toque artístico que só Arrascaeta pode dar ao Flamengo. Além do golaço de falta, que lembrou muito a cobrança de Petkovic no título sobre o Vasco, em 2001, o camisa 10 da Gávea também aplicou um bonito lençol, que obrigou o adversário a pará-lo com falta.