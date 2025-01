São Paulo x Corinthians: vidente aponta campeão da Copinha no Pacaembu

São Paulo e Corinthians se enfrentam na final da Copinha, neste sábado (25), às 10h, no Pacaembu. Para o clássico Majestoso, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", projetou a conquista do título pelo Tricolor.

Para Luiz Filho, o São Paulo vai criar mais oportunidades no jogo e vai produzir mais chances de gol. O vidente ainda citou "espírito de lutar" e "determinação" do Tricolor na partida. Já para o Corinthians, o tarólogo previu problemas e uma possível perda de jogador durante a partida.

O canal de Luiz Filho conta com mais de 35 mil inscritos no Youtube. No ano passado, o tarólogo cravou o título da Copa do Brasil para o Flamengo sobre o Atlético-MG, e acertou na previsão de queda do Athletico Paranaense para a Série B do Brasileirão.

Campanhas de São Paulo e Corinthians na Copinha

O São Paulo chegou à final com sete vitórias e um empate na competição. O Tricolor não poderá contar com o artilheiro desta edição, Ryan Francisco, que já balançou as redes 10 vezes, e está suspenso. Na semifinal, o São Paulo bateu Criciúma, de virada, enquanto nas quartas passou pelo Cruzeiro.

O Corinthians, por sua vez, é o maior campeão da Copinha, com 11° títulos, e busca defender o bicampeonato. O Alvinegro chegou à final com seis vitórias, um empate e uma derrota. Na semi, o Corinthians venceu o Grêmio, e nas quartas eliminou o Vasco.

