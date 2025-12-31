menu hamburguer
Filipe Luís vence Rei da América e torcedores do Flamengo disparam: 'Quem diria'

Fãs do técnico relembraram premiação polêmica da CBF

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/12/2025
09:51
Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
O técnico Filipe Luís, do Flamengo, venceu na manhã desta quarta-feira (31), a 40ª edição do Rei da América, tradicional premiação do jornal El País. Diante do resultado, torcedores do clube carioca aproveitaram o momento para mandarem um recado a prêmio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em 2025, a entidade nomeou o técnico Rafael Guanaes como o melhor técnico do Brasileirão. Ele teve uma campanha de destaque com Mirassol, levando o clube do interior paulista a 4ª colocação do campeonato nacional.

Apesar disso, torcedores do Flamengo, na época, mostraram incomodados com a premiação. Para eles, a título deveria ter ido para o técnico Filipe Luís, que conquistou o troféu do Brasileirão com o clube carioca.

Nesta quarta-feira (31), o treinador venceu o título de melhor treinador da América do Sul, no prêmio Rei da América, do jornal El País. Com o resultado, torcedores do Rubro-Negro relembraram a premiação polêmica da CBF. Veja abaixo:

Ano de Filipe Luís, no Flamengo

2025 foi especial para o técnico Filipe Luís. Em seu primeiro ano completo como treinador do Flamengo, ele faturou seis títulos na temporada. Foram eles: Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e de dois dos três títulos disputados na Copa Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenger.

Na última segunda-feira (29), o treinador renovou o contrato após o ano de sucesso no clube carioca. Agora, o novo vínculo prevê uma parceria até dezembro de 2027.

Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
