Torcedores do Botafogo reagem a golaço de Savarino pelo Fluminense; veja

O meia Jefferson Savarino, ex-Botafogo, marcou um golaço pelo Fluminense no duelo contra o Bangu, na tarde desta segunda-feira (16), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, torcedores do Glorioso reagiram ao gol do venezuelano.

continua após a publicidade

O gol marcado em Fluminense x Bangu foi o primeiro do ex-Botafogo com a armadura tricolor, mas os alvinegros conhecem bem o estilo. O meia-atacante recebeu na beirada, cortou para o meio e acertou uma chapada sem chances para o goleiro.

➡️Felipe Melo diz que jogador do Botafogo é supervalorizado: 'Joguei com ele'

➡️Europeus reagem à atuação de Thiago Silva pelo Porto: 'Qualquer outro'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, o gol marcado pelo Campeonato Carioca rapidamente viralizou. Muitos torcedores do Botafogo reagiram ao craque do Fluminense. Veja o lance e os comentários abaixo:

Savarino, ex-Botafogo, em treino pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Veja golaço de Savarino

Savarino deixou o Botafogo para jogar no Fluminense

O venezuelano foi um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro no início da janela de transferências. Savarino recebeu propostas de outros clubes da Série A, mas deixar o Rio de Janeiro era um problema. Com o Fluminense, a "novela" foi longa. O presidente do Tricolor chegou a dar a negociação como encerrada publicamente após desacordo entre o clube o jogador em termos contratuais. Savarino voltou atrás e aceitou a proposta para sair do Botafogo e chegar ao Fluminense.

continua após a publicidade

O camisa 10 chegou ao Glorioso no início de 2024 após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Foram103 jogos com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas pelo Alvinegro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Botafogo ou no Fluminense pelo Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.