Jornalista da Globo avalia Paquetá após gol no Flamengo: 'Não chegou'

Lucas Paquetá marcou o primeiro gol desde que voltou ao Flamengo na vitória em cima do Botafogo, na tarde deste domingo (15), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Apesar da vitória, um jornalista da Globo foi sincero ao avaliar a segunda passagem do meia até aqui.

Durante o programa "Seleção Sportv", a bancada debatia o posicionamento de Lucas Paquetá no Flamengo. Carlos Eduardo Lino pediu 'tranquilidade' para avaliar o jogador.

- A gente precisa ter cuidado para não fazer um esforço retórico muito grande para encaixar o Paquetá naquili que temos na cabeça. A gente imaginava que ele ia chegar arrebentando, tomando conta. Não chegou assim. O Paquetá ainda não chegou no Flamengo. Ontem fez um bom primeiro tempo em uma janela curta de expectativa, mas tem muito o que mostrar ainda - analisou o jornalista da Globo sobre Paquetá no Flamengo.

Lucas Paquetá marcou em Botafogo x Flamengo (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja primeiro gol de Paquetá no Flamengo

Meia falou sobre o primeiro gol em seu retorno

A vitória do Flamengo diante do Botafogo por 2 a 1 neste domingo (15), que garantiu a vaga rubro-negra para as semifinais do Campeonato Carioca, contou com o primeiro gol de Paquetá no Flamengo desde o seu retorno ao clube que lhe formou. O meio-campista celebrou o feito e comentou sobre a função que exerceu em campo.

- Mais importante do que o gol é estar fazendo um bom jogo e o Flamengo estar vencendo. O gol é uma coisa que vai acontecer naturalmente, temos que continuar trabalhando e fazendo um bom jogo para sair daqui com a classificação - iniciou Lucas Paquetá, do Flamengo, em entrevista à "TV Globo".

- Eu converso bastante com o Filipe, ele sabe muito bem onde eu me sinto à vontade de jogar. Estou à disposição para ajudá-lo da forma que for, hoje um pouco mais recuado, mas normalmente na minha posição - completou o meio-campista.

